Lewis Hamilton, presentata la sua ultima Mercedes: è una belva

La Mercedes si è rinnovata per provare a mettere i bastoni tra le ruote alla Red Bull Racing. Per Lewis Hamilton si tratterà della sua ultima annata a Brackley.

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia del passaggio dal 2025 di Lewis Hamilton alla Scuderia Ferrari. Toto Wolff, team principal della squadra di Brackley, è rimasto sorpreso dalle tempistiche, più che per l’operazione in sé, rimanendo con un grande problema da risolvere. In questa annata l’anglocaraibico sarà un separato in casa e non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto nel prossimo campionato.

Lewis Hamilton vorrebbe lasciare la Mercedes con almeno un altro successo. Difficile immaginarlo in lotta per il suo ottavo riconoscimento iridato contro gli alfieri del team Red Bull Racing. Pur chiudendo al terzo posto della graduatoria, nel 2023, Lewis non è più andato vicino ad una singola vittoria in carriera. Nel 2022 è stato frenato dai problemi di rimbalzo ad alte velocità della monoposto ad effetto suolo, mentre nella passata stagione ha fatto progressi, tuttavia non così netti da legittimare un duello con il rivale olandese.

Max Verstappen si è dimostrato inavvicinabile per chiunque, distruggendo tutta una serie di record storici della F1. Il leone di Stevenage è pronto, nuovamente, a ruggire e se non accadrà al volante della W15, potrebbe avvenire nell’abitacolo dell’erede della SF-24. A Brackley, senza Lewis, incomincerà una nuova entusiasmante fase. In un certo senso una nuova è già cominciata con il lancio della nuova monoposto. Considerata la già annunciata dipartita di Lewis a fine anno, gli sviluppi andranno in direzione di George Russell.

L’ex driver della Williams sarà responsabilizzato nel nuovo corso, ma va ricordato come in Mercedes c’è sempre stato un campione del mondo collaudato. Il ritorno in F1 fu caratterizzato, nel 2010, dalla coppia tedesca Schumacher – Rosberg. Se il 7 volte iridato ex Ferrari non ha lasciato un segno in termini di vittorie, è risultato fondamentale per lo sviluppo del progetto che ha consentito a Nico e Lewis di conquistare 7 Mondiali totali nell’era ibrida.

Mercedes, svelata la W15

La casa di Stoccarda non ha alcuna intenzione di defilarsi nella lotta al vertice con RBR, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Diversi tecnici sono andati via, alcuni in direzione Maranello, come l’ing. Serra, ma il ritorno di Allison rappresenta una grande notizia per la squadra guidata da Toto Wolff. Quest’ultimo sta riflettendo se puntare, dal 2025, su un driver esperto come Fernando Alonso o se dare la fiducia ad un giovane.

Introducing the Mercedes-AMG F1 W15 E PERFORMANCE 🤍🖤 pic.twitter.com/xgvJkWVIph — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 14, 2024



In pole vi sarebbe Esteban Ocon dell’Alpine. Tra i nomi che sono stati rilanciati vi sarebbe anche quello di Kimi Antonelli. Quest’ultimo pare essere l’astro nascente del Motorsport di domani, ma dovrà dimostrare il suo valore in Formula 2 senza particolari ansie nel ‘23. Per ora la Mercedes è concentrata sulla stagione che sta per iniziare.

La nuova monoposto presenta soluzioni tecniche molto interessanti, come potrete vedere in alto. Naturalmente nei primi test in Bahrain vedremo in pista le nuove soluzioni della vera W15 che dovrebbero fare la differenza. Lewis Hamilton sfoggerà, per l’ultima volta, il #44 sulla Stella a tre punte black con un muso da vera freccia d’argento.