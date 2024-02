Come fare il check-in gratuito con Ryanair? La soluzione è pratica e veloce

Per molti il check-in rappresenta ancora un problema da risolvere con l’aiuto a pagamento di un agenzia di viaggio. Vi spieghiamo come farlo in pochi e semplici passaggi online senza spendere 1 euro su Ryanair.

A poche ore dalla partenza del volo che vi porterà nella vostra destinazione dei sogni, il check-in è indispensabile per mettere piede sull’aereo con un posto assegnato. Tra le compagnie low cost migliori al mondo c’è la Ryanair. Con il passare degli anni ha allargato i propri orizzonti con tantissime destinazioni.

La sede della compagnia Ryanair è Swords, in Irlanda, con base operativa principale all’aeroporto di Dublino e anche a quello di Londra Stansted. La società oggi ha più di 2mila rotte, unendo 40 Stati dell’Unione Europea, oltre a Marocco, Israele, Giordania e Turchia. Prima della crisi pandemica, nel 2019 Ryanair ha segnato un record, trasportando ben 152 milioni di passeggeri, risultando al primo posto tra le compagnie low cost.

La storia di Ryanair è anche legata ad uno dei più grandi campioni che la categoria regina ha avuto nella sua storia. Il tre volte iridato Niki Lauda, dopo l’esperienza in Formula 1, decise di lanciarsi nel business dei traffici aerei, nutrendo una forte passione per gli aerei. L’austriaco presentò la sua compagnia aerea in pompa magna ma non ebbe successo e fallì. Il brand irlandese comprò gli aeromobili del campione di F1. Nel giugno 2019 Ryanair avanzò la creazione della compagnia Aerea Malta Air, aumentando la sua flotta per i cieli europei. Sapete quanto guadagna una hostess della compagnia aerea irlandese? Ecco gli stipendi della cabin crew.

Il check-in dei voli Ryanair

Effettuare il check-in online, prima del volo, risulta molto semplice con Ryanair. Il check-in è disponibile da 30 giorni prima della data di partenza con l’acquisto di un volo. Noi vi consigliamo sempre di farlo prima possibile, tuttavia il check-in standard è gratuito e disponibile da 4 giorni prima della partenza. Vi basterà andare su www.ryanair.com o apri l’app Ryanair.

Occorre selezionare l’opzione check-in per recuperare la prenotazione. E’ necessario il numero di prenotazione Ryanair e l’indirizzo e-mail utilizzato per la prenotazione del volo. State attenti a digitare bene il numero della prenotazione per evitare errori.

Una volta recuperata la prenotazione, potrete selezionare ed acquistare i posti se non li avete già presi. Si può anche saltare il passaggio, cliccando su Check-in adesso. Potrete acquistare un posto specifico o te ne sarà assegnato uno a caso in modo del tutto gratuito, se la partenza è prevista entro 4 giorni.

Una volta scelta l’opzione, selezionate Continua per pagare i posti o per recuperare la carta d’imbarco. A quel punto il check-in sarò completo e potrete scaricare o stampare la vostra carta d’imbarco. Non vi resterà che preparare i bagagli e partire. Vedere un posto nuovo vi allargherà gli orizzonti, dandovi la possibilità di staccare dalla solita routine. Del resto il check-in, svolto nei suddetti passaggi, risulta essere molto intuitivo. Persino un bambino potrebbe effettuarlo senza, particolari, intoppi.