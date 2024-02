Porsche, nel 2024 spazio a tante novità: sta arrivando un nuovo bolide

La Porsche si è messa in luce negli ultimi anni per dei progetti di altissimo spessore. Ecco la novità elettriche che promettono di fare faville sul car market di lusso 2.0.

La casa di Stoccarda ha fatto incetta di primati sull’elettrico, ma i numeri del nuovo modello vi lasceranno senza parole. La Porsche, già da molti anni, si è lanciata nel futuro dell’industria dell’Automotive con progetti di assoluto spessore. Ha rivoluzionato il concetto di sportività alla spina con il lancio della Taycan. In seguito la gamma si è allargata con tante proposte top.

I puristi, inizialmente, hanno storto il naso per trovare il piacere di guidare in una potente vettura con batterie agli ioni di litio. Si temeva uno snaturamento totale. In realtà la Porsche ha puntato a linee eleganti e piuttosto fedeli al DNA storico. La Taycan è stata svelata in occasione del Salone dell’Automobile di Francoforte nel settembre 2019.

Il progetto finale era stato anticipato dalla concept car Mission E, creata sulla nuova piattaforma J1. E’ stata la prima con la ricarica in corrente continua da 270 kW a 800 Volt. Una novità che poi ha investito l’intero settore, creando un trend. Gli specialisti della casa di Stoccarda puntarono ad un sistema con due incavi che potesse ospitare le batterie, garantendo un perfetto bilanciamento dei tempi. I tempi di ricarica furono, inoltre, soddisfacenti. Dal 5% all’80%, in appena 22,5 minuti, la batteria si riempiva con corrente continua ad una colonnina con potenza di 270 kW.

I progressi della Porsche

I tecnici hanno elaborato la Taycan presentando un restyling spettacolare. La versione migliorata della Taycan è più performante, efficiente e con una autonomia top. La casa tedesca ha già sperimentato le novità in occasione di un test con 4 concept car. Il test è stato svolto sul percorso californiano di Los Angeles – San Diego e ritorno. La nuova Porsche Taycan restyling ha completato 587 chilometri, mantenendo una velocità costante di 120 km/h.

Numeri impressionati che dimostrato che, ai massimi livelli, l’elettrico funziona e come. La vettura si è limitata ad andare sotto il limite di velocità imposto sul tratto, ma potrebbe andare molto più forte. Sotto il cofano erano presenti le Performance Battery Plus, pacchi batterie di maggiore capacità e caricati presso stazioni pubbliche di Los Angeles con una potenza superiore a 300 kW. Il processo di ricarica dal 10% all’80% è stato completato in meno di 20 minuti. Ecco i nuovi piani del brand.

La prova tecnica ha messo in primo piano i super progressi della vettura tedesca. “Per la berlina sportiva Taycan particolarmente efficiente con batteria di grandi dimensioni, questo test finale pratico ha prodotto un’autonomia totale fino a 587 chilometri – ha sancito il vicepresidente della linea di modelli Kevin Giek ai canali ufficiali Porsche – Un grande risultato. Il test di autonomia nel sud della California ha dimostrato in modo impressionante quanto sia efficiente la Taycan rielaborata. Continuiamo a concentrarci sulla nostra strategia di viaggio veloce per la mobilità elettrica: brevi soste di ricarica abbinate ad elevata autonomia nel mondo reale grazie a trazioni efficienti“.