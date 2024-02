Ferrari, il primo video della SF24 fa impazzire i fan: spuntano dettagli assurdi

Manca pochissimo al lancio della monoposto 2024 della Ferrari. L’ultimo post della Scuderia ha fatto salire l’hype all’inverosimile.

I tifosi non stanno più nella pelle. Le linee aerodinamiche della nuova wing car del Cavallino rampante definiranno le azioni in pista di Charles Leclerc e Carlos Sainz, nel 2024, ma anche quelle di Lewis Hamilton, a partire dalla prossima stagione. La base della SF24 rappresenterà, infatti, l’evoluzione anche della prossima monoposto ad effetto suolo.

Il 13 febbraio caleranno i veli su una delle monoposto più attese della storia della Scuderia. In primo luogo sarà una rivoluzione totale rispetto alla F1-75 e alla SF-23. Due monoposto che, nelle prime due annate con le nuove regole, hanno racimolato tre successi con Charles Leclerc nel 2022 e due con Carlos Sainz. Quest’ultimo ha vinto il GP di Inghilterra al volante della F1-75 e ha replicato, nella passata stagione, a Singapore, interrompendo la striscia di successi della Red Bull Racing e di Max Verstappen.

Le aspettative, dopo il terzo posto in graduatoria costruttori del 2023, sono piuttosto elevate. Sarà la prima vettura, totalmente, ideata sotto la guida al muretto di Frederic Vasseur. Dopo essere succeduto a Binotto, il tecnico francese ha ereditato in toto il progetto e la squadra messa su dallo svizzero. Finalmente ha iniziato una politica di ringiovanimento della struttura che ha già cominciato a dare i primi frutti. Hanno lasciato Mekies, Rueda, Sanchez e sono arrivati nuovi tecnici.

Cardile ha, come in passato, apposto la sua firma sulla nuova wing car, ma coadiuvato da una equipe di ingegneri motivatissimi e, in parte, nuovi. Vasseur ha sottolineato che il 95% dell’auto sarà nuova. Questo vorrà dire un avvicinamento ai concetti aerodinamici della RB19? Può essere, tuttavia la Rossa dovrà trovare anche il giusto equilibrio con i piloti. Sainz, da separato in casa, non avrà nulla da perdere. Potrebbero crearsi frizioni con Leclerc. Senza dubbio lo sviluppo della vettura andrà in direzione del prodotto della FDA, fresco di rinnovo, in attesa di Sir Lewis Hamilton.

Ferrari, dettagli iconici sulla nuova vettura

Tantissime squadre hanno pensato al carbonio a vista. Per questo motivo il rosso della SF24 spiccherà ancor di più. La Red Bull Racing appare irraggiungibile, ma Leclerc e Sainz ci proveranno con un tocco di giallo. Dalle tute è scomparso il nero ed è spuntato il giallo, abbinato al bianco su un fondo rosso. Idem è avvenuto con i numeri apposti sulla monoposto di Maranello.

L’unveiling sta arrivando e la presenza del giallo sarà, probabilmente, anche sul cofano motore. Date una occhiata ai dettagli del nuovo video presentato dalla Scuderia. Sulle tute sono presenti delle piccole linee gialle e bianche che partono dalle spalle e arrivano alle braccia sino alle gambe. Si tratta delle stesse che la Scuderia ha apposto sui copricerchi in metallo, dando una linea di continuità cromatica anche con il passato.

Ancora una volta la Rossa ha deciso di non uniformarsi con troppo nero come le competitor. L’affissione degli adesivi bianchi e gialli ha creato una aspettativa sul 13 febbraio con pochi precedenti storici.