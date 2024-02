Ferrari, c’è un romantico ritorno al passato? Indizio eccezionale sulla SF-24

La Ferrari SF-24 verrà svelata tra una settimana, ed ora c’è un indizio social che fa sognare i tifosi. Ecco tutti i dettagli.

Il 13 di febbraio è sempre più vicino, e sarà quello il momento in cui verrà finalmente svelata al mondo la nuova Ferrari SF-24. Il nuovo bolide di Maranello sarà rivoluzionario rispetto alla passata stagione, con un’anteriore di ispirazione Red Bull che presenterà dei nuovi triangoli delle sospensioni, ma anche una novità relativa al disegno dell’ala. L’auto dello scorso anno, in base alle analisi svolte, era considerata troppo debole proprio sotto il profilo della zona frontale, cosa che andava a causare difficoltà enormi nella ricerca del set-up ottimale.

Per quanto riguarda la zona delle fiancate e dell’invio dell’aria al fondo, si tenterà di ottenere lo stesso risultato della Red Bull senza però copiare il concetto, come fatto ad esempio dalla Haas. Sulla SF-24, infatti, verrà confermato il by-pass duct, che cercherà di indirizzare quanta più aria possibile verso i canali Venturi, ma senza estremizzare l’apertura del sottosquadro all’imbocco delle pance.

La Ferrari, secondo le indiscrezioni, avrebbe fatto un notevole passo in avanti, ma è chiaro che ciò che conta sarà il giudizio supremo della pista, ed è quello che non mente mai. In questo clima di attesa, è arrivata la notizia dell’ingaggio di Lewis Hamilton, che a partire dal 2025 sarà un pilota della Scuderia modenese, affiancando Charles Leclerc.

Il sette volte campione del mondo e la Scuderia modenese uniranno finalmente le forze, in quello che è stato definito l’affare del secolo. Prima però, c’è ancora una stagione da affrontare con Leclerc e Carlos Sainz come compagni di squadra, e dai quali si attende un grande lavoro. Nel frattempo, in termini di colorazione, emerge un dettaglio che riporta al passato.

Ferrari, ecco il dettaglio sulle tute che fa sognare

La Ferrari continua a stuzzicare la curiosità dei tifosi, e quando manca ormai una sola settimana al via del nuovo mondiale, c’è una grande novità. Infatti, con un video postato sui propri canali social, viene mostrato un dettaglio di colore bianco sui polsini delle tute, un qualcosa che mancava dai tempi di Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, dal momento che l’ultima volta fu nel biennio 2009-2010.

La descrizione del video, che abbiamo postato in basso, recita: “Il nero se n’è andato, il bianco è tornato“. Ciò ci fa intendere che anche sulla monoposto non dovremmo più avere dettagli neri, sostituiti da inserti bianchi. Tuttavia, la curiosità resta altissima, dal momento che qualche giorno fa era stata mostrata un’immagine della ruota della nuova auto, nella quale il cerchione appariva rosso con inserti gialli.

In sostanza, in base a questi indizi, pare che la livrea della SF-24 possa essere una sorta di mix tra quelle di Las Vegas e di Monza dello scorso anno. Nella tappa statunitense, il Cavallino aveva presentato una spettacolare cromatura rossa con le ali dipinte di bianco, come ai tempi della sponsorizzazione Marlboro, che riporta alla mente i trionfi di Michael Schumacher. Per il Gran Premio d’Italia, invece, fu utilizzato parecchio giallo, in onore della vittoria della 499P Hypercar alla 24 ore di Le Mans.

🗣️ “The black is gone, the white is back” Watch @CarlosSainz55 & @Charles_Leclerc take a look at their new 2024 race suits 👀 pic.twitter.com/dChxApd8vB — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 4, 2024

La Ferrari è in grado di scatenare una grande attenzione mediatica anche solo anticipando la sua nuova livrea con dei brevi teaser, ma è chiaro che ciò che conterà sarà la competitività della SF-24. La nuova Rossa, rivoluzionata rispetto alla sua progenitrice, ha tanti problemi da risolvere, tra cui un rebus che corrisponde al nome di Red Bull. Già avvicinarsi al team di Milton Keynes e competere in alcune gare, alla luce del gap c’era lo scorso anno, sarebbe un successo.