Cosa vedere a Tavullia di Valentino Rossi? Ecco cosa c’è imperdibile

Se siete fan di Valentino Rossi un tour a Tavullia è, assolutamente, immancabile. Ecco cosa vi consigliamo in caso di gita nelle Marche.

Il territorio comunale in provincia di Pesaro ed Urbino nonostante abbia incluso un’exclave molto noto, inquadrabile nella frazione di Belvedere Fogliense, compresa tra i comuni di Mondaino, Montecalvo in Foglia, Montegridolfo e Vallefoglia, è nota oggi per essere la terra di Valentino Rossi. Il 9 volte iridato è cresciuto nella frazione di Tavullia dove ha mosso i primi passi su mezzi a motori, Apecar comprese.

Il territorio è storico e, ai tempi, presentava molti castelli. L’unica reggia oggi è quella che ha eretto l’ex pilota di Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati in MotoGP, oltre ad Audi e BMW nel GT. Il ranch in cui vive il Dottore è una vera e propria mecca di pellegrinaggio per tutti i tifosi. Valentino Rossi sarà ricordato per sempre in classe regina per aver reso la categoria quella che oggi conosciamo. Prima dell’avvento della MotoGP, la top class aveva ben altro appeal. Valentino Rossi svecchiò una categoria di nicchia, rendendola il più grosso spettacolo delle due ruote.

Le sue 7 vittorie mondiali in classe regina contro avversari del calibro di Max Biaggi, Loris Capirossi, Sete Gibernau, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Marc Marquez lo hanno reso una leggenda vivente. La sua fame è continuata nell’abitacolo dei bolidi GT. Dopo il suo ritiro, avvenuto nel 2021, il Dottore si è cimentato su una Audi R8 LMS. In seguito ha guidato una BMW M4 GT3, sempre nel team WRT, gareggiando nel GT World Challenge Europe in equipaggio con Maxime Martin e Augusto Farfus.

Ha vinto al Mugello, levandosi anche altre soddisfazioni nel 2023. Il suo nome, naturalmente, sarà sempre connesso a quello delle due ruote. Ha reso felici un intero popolo, lottando contro avversarsi di diverse generazioni. Si è spinto ad oltre 40 anni in MotoGP e, a 45, si toglierà la soddisfazione anche di correre la 24 Ore di Le Mans.

Valentino Rossi, cosa vedere nella sua Tavullia

Il Paese di Valentino Rossi è circondato da mura medievali. Oggi è tutto un rimando alle imprese dell’ex rider della Yamaha. Tra parchi a tema, bar e negozi dove è possibile acquistare i gadget del #46 ogni cosa ruota intorno al fenomeno di casa. Il centro cittadino è pieno di striscioni e gigantografie del fenomeno. Naturalmente sono presenti anche luoghi di altro culto.

Spicca il Santuario San Pio Martire o di San Lorenzo Martire. La chiesa è nata dall’unione di due parrocchie intorno al 1574. Presente anche il borgo-castello medioevale di Belvedere Fogliense. Noi vi consigliamo di fare un salto al Fan Club del campione e al ristorante pizzeria Da Rossi. Il sogno di tutti i fan è entrare nel Ranch del campione dove si svolgono anche le sfide della 100 km dei Campioni. Il Ranch si colloca tra le frazioni Madonna del Monte e Pozzo Alto, in una vallata tra le colline di Tavullia, sulla strada delle Vigne. Sono presenti diverse piste e, come un tempio, Rossi custodisce tutti i suoi cimeli.