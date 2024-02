Hamilton, passione Ferrari senza fine: nasconde già due modelli in garage

Il 7 volte iridato, Lewis Hamilton, nutre un interesse per la Ferrari storico. Ecco quali modelli possiede il futuro teammate di Charles Leclerc.

Per quanto appare ancora surreale, dal 2025, sulle monoposto modenesi apparirà il numero 44. Max Verstappen sarà minacciato da una delle coppie più forte della Formula Uno. Hamilton, infatti, potrebbe ulteriormente far crescere le convinzioni di Charles Leclerc, creando un amalgama perfetta. Si è fatto ammaliare dalla signora in rosso come era già accaduto in passato a straordinari fenomeni come Raikkonen, Alonso, Vettel e proprio come loro, il campione anglocaraibico spera di lasciare un segno indelebile nella storia della Ferrari.

L’arrivo di un campionissimo a Maranello ha già generato un entusiasmo clamoroso tra i fan. Hamilton prenderà il posto di Carlos Sainz che in 3 anni ha portato a casa appena due successi. I limiti della macchina hanno condizionato anche le performance di Charles Leclerc, autore in 5 anni di 5 trionfi. Lo scenario generale non consente alla Ferrari di presentarsi come favorita per la conquista del titolo mondiale nel 2025.

La presenza di un campione come Hamilton e di tutta una serie di tecnici che sono arrivati e arriveranno a Maranello non è garanzia di successo contro un avversario fortissimo come la Red Bull Racing. La squadra campione in carica può ancora vantare il giovane i maggior successo nella storia recente della categoria regina del Motorsport.

I modelli Ferrari di Lewis Hamilton

Lewis come potrete vedere anche nel video in basso del canale YouTube X17onlineVideo possiede una LaFerrari, prima vettura stradale ibrida della storia della casa modenese. Realizzata, nel 2013, vanta un motore termico V12 da 800 cavalli ed un motore elettrico da 163 per una potenza complessiva di quasi 1000 cavalli. La vettura scatta da 0 a 200 km/h in appena 7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 350 km/h.

Era stata anche personalizzata con qualche dettaglio pensato per il campione della Mercedes. Hamilton, inoltre, ha investito nell’acquisto di una LaFerrari Aperta. La vettura è stata lanciata nel 2016 in una serie limitata di rarissimi esemplari e uno finì proprio nel garage del 7 volte iridato. Proprio come la versione coupé, la vettura scoperta raggiunge delle performance da brivido. La differenza sostanziale sta nell’apertura delle porte leggermente differente rispetto alla sorella.

Nel corso della sua vita Hamilton ha collezionato straordinari trionfi con McLaren e Mercedes e questo ha portato nel garage del campione spettacolari modelli di supercar di entrambe le case. Hamilton, infatti, possiede una McLaren P1, una Mercedes full electric EQS, tuttavia una delle sue vetture preferite è la AMG-GT R, in grado di sprigionare 585 cavalli di puro godimento.

Nonostante i suoi buoni propositi sull’ecologia, il fenomeno di Stevenage ha acquistato anche una storica Shelby Cobra 427 con un magnifico Ford V8 289 da 350 cavalli di potenza. Nel suo garage figura anche una Mercedes Maybach a forma di yacht. La vettura di lusso è in grado di raggiungere, a zero emissioni, una velocità massima di 250 km/h. Di sicuro la casa modenese preparerà altri spettacolare modelli da consegnare nelle mani di Lewis.