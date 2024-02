Festival di Sanremo 2024, quale sarà l’auto protagonista della kermesse?

Parte questa sera la 74esima edizione del Festival di Sanremo, ed oggi vi parleremo dell’auto ufficiale. Ecco quale sarà.

Dopo un’attesa durata diversi mesi, finalmente ci siamo. Da stasera scatta la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che durerà sino a sabato 10 di febbraio. A condurre troveremo ancora Amadeus, ormai il punto di riferimento per artisti ed ascoltatori, che sarà affiancato da tanti altri volti della musica e dello spettacolo.

Nonostante il tempo che passa, quella di Sanremo resta una kermesse amata e seguita in tutto il mondo, con ascolti di milioni di persone per le varie serate. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata ad una bella curiosità, vale a dire all’auto che è sponsor ufficiale del Festival, e che andrà per l’edizione 2024 è stata confermata nel suo ruolo. La partnership tra questo famoso marchio e la kermesse più importante per la canzone italiana è ormai una certezza.

Sanremo, la Suzuki è ancora l’auto ufficiale

Ancora una volta, sarà la Suzuki l’auto ufficiale del Festival di Sanremo, in una partnership che si rinnova nuovamente, andando a creare un sodalizio duraturo e di grande successo. Massimo Nalli, il presidente della divisione italiana della casa giapponese, ha salutato con grande felicità la conferma di questa unione, che sta fruttando ottimi risultati al brand del Sol Levante.

Ecco le sue parole: “Suzuki scelta come Auto del Festival di Sanremo, ci permette da un lato di supportare la passione italiana per la grande musica, e dall’altro di presentare la passione di Suzuki per l’innovazione tecnica. Questo ci permette di immettere sul mercato dei prodotti che siano vicini alle esigenze dei clienti, faremo tutto ciò divertendoci, come da DNA delle auto di casa Suzuki, dando il nostro meglio“. Un rapporto che dura ormai da anni quello tra la kermesse più importante al mondo per quanto riguarda la musica ed il brand nipponico.

Da Suzuki Italia hanno aggiunto: “La musica è per noi un’arte nella quale la creatività e la fantasia spingono gli autori e gli interpreti a rompere gli schemi predefiniti. Lo si fa sperimentando nuove forme di espressione per donare emozioni intense a chi ascolta ed agli spettatori. Allo stesso modo, i designer della Suzuki ed i nostri tecnici affrontano le sfide tecnologiche, così come la progettazione dei nostri modelli“. Dunque, se seguirete Sanremo, preparatevi a vedere, a grandi caratteri, gli sponsor Suzuki in ogni angolo.