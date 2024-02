Ferrari, la marcia è trionfale: arriva un risultato storico per la Rossa

La Ferrari ha chiuso il 2023 piazzando altri record, e la gioia pervade tutta Maranello. Arrivano grandi premi per i lavoratori.

Per la Ferrari è tempo di grandi annunci, ed il mese di febbraio si è aperto come meglio non si poteva. Infatti, la casa di Maranello ha annunciato l’ingaggio di Lewis Hamilton, vale a dire il sette volte campione del mondo di F1, il più vincente di sempre che si lega alla squadra più vincente. Di solito, nelle fiabe è il principe che bacia la principessa, ma in questo caso, è arrivato addirittura il re.

Quella che attende Hamilton è una sfida affascinante, al quale solo lui, tra i grandi dei tempi recenti della F1, doveva rispondere. Sir Lewis vuole riuscire lì dove altri campioni come Fernando Alonso e Sebastian Vettel hanno riuscito, per provare a regalare a tutti i tifosi il sogno del mondiale, che da troppo tempo manca a Maranello.

Se la Ferrari è una religione, Hamilton ne è diventato il nuovo profeta, anche se Charles Leclerc non vorrà di certo stare a guardare. La sola notizia del passaggio del britannico al Cavallino ha consentito alla casa di Maranello di crescere enormemente in Borsa, e proprio in queste ore, sono arrivati dei dati eccezionali per quanto riguarda il 2023 del marchio italiano. Andiamo a dare un’occhiata agli utili, segnalando anche un premio da record per i dipendenti.

Ferrari, ecco i risultati sullo scorso anno

La Ferrari aveva chiuso il 2022 sfiorando l’utile netto del miliardo di euro, e questo dato, come ampiamente previsto, è stato superato. Il 2023 è terminato con un utile netto di 1,257 miliardi di euro, e per la prima volta nella sua storia, ha scavalcato il miliardo. Si tratta di un risultato storico, che accresce ancor di più il valore del brand più famoso del mondo.

Pensate che, rispetto al 2022, il rialzo è pari al 34%, mentre il margine annuale dell’Ebitda è salito al 38,2%. I ricavi netti sono stati pari a 5,97 miliardi di euro, pari al 17,2% in più rispetto all’anno precedente, un altro dato che rende bene l’idea di quanto sia stato importante il risultato raggiunto. Passando al numero di auto consegnate, la Rossa ha chiuso a quota 13.663 unità, ed anche qui va fatto notare il passo in avanti rispetto al 2022, pari al 3,3%.

Tra le notizie più positive, c’è da sottolineare ancora una volta i grandi sforzi fatti per i dipendenti. Infatti, grazie allo strepitoso risultato raggiunto, i lavoratori di casa Ferrari vedranno versare nelle loro tasche un premio di 13.500 euro, con un premio massimo previsto per il prossimo anno che dovrebbe toccare i 17.000 euro.

In netta crescita le vendite nelle Americhe, in Cina, ad Hong Kong e Taiwan, con la 296 GTB che è stata l’auto più ricercata, ma anche il SUV Purosangue e la SF90 hanno fatto la loro parte. La casa di Maranello ha chiuso un altro anno trionfale, ed ora è arrivato il momento di tornare al top anche sotto il punto di vista sportivo. Ci aspettano anni di grandi sfide e, si spera, di soddisfazioni.