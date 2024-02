L’assurda Lamborghini di Donald Trump: guardate come l’ha personalizzata

Il fascino della Lamborghini ha fatto centro anche nel cuore di Donald Trump. Il candidato alle prossime elezioni della Casa Bianca ha aggiunto il suo tocco di classe.

L’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, seguendo il diktat di Frank Sinatra, ha scelto una iconica Lamborghini, in passato, perché non aveva bisogno di essere qualcuno. La sua fama lo precede e, nella città di New York, ha costruito il suo impero, ereditando dal padre già una posizione economica invidiabile.

Trump è stato in grado di accrescere il suo patrimonio con operazioni finanziarie mirate. Ha espanso la sua rete immobiliare, diventando uno dei personaggi più influenti della scena mondiale, sino ad essere eletto Presidente degli USA nel 2016, battendo la candidata Hillary Clinton. Ricandidatosi alle elezioni del 2020, è stato sconfitto dal rivale democratico Joe Biden.

Trump ha minacciato di portare il caso in tribunale, ritenendo di essere stato truffato. Tutti i ricorsi presentati sui presunti brogli sono stati respinti dai giudici. E’ stato messo sotto accusa per il suo atteggiamento che avrebbe istigato all’insurrezione. E’ stato l’unico Presidente nella storia degli Stati Uniti ad essere stato sottoposto a due procedure di impeachment, seppur sia stato assolto. Per molti è tra i peggiori Presidenti della storia, ma ha anche portato la disoccupazione ai minimi storici.

Nel novembre 2022 ha annunciato la sua candidatura per le primarie repubblicane alle elezioni presidenziali del 2024. Nonostante i tanti capi d’accusa e parte dell’opinione pubblica contraria, nei primi sondaggi il nativo di NY sarebbe in vantaggio rispetto a Joe Biden. Negli Stati Uniti ad essere clamorose non sono solo le trame politiche, ma anche le personalizzazioni delle vetture.

La super Lamborghini di Donald Trump

Il magnate newyorkese potrebbe permettersi di acquistare e tenersi stretta qualsiasi auto al mondo, ma ha deciso di vendere la sua mitica Diablo VT. La vettura, erede della Countach, ha segnato un’epoca, diventando una icona negli anni ’90. Dopo i successi della sua progenitrice, i tecnici di Sant’Agata Bolognese esasperano concetti aerodinamici per toccare prestazioni impressionanti.

Trump non ha mai temuto il brivido della velocità e commissionò una Diablo VT in un blue pastello accesso unico al mondo. La vettura è stata battuta all’asta Barrett-Jackson di Scottsdale per 1,1 milioni di dollari, diventando così una delle Diablo più care al mondo. Tutte le Lambo di quell’epoca hanno un valore elevato, ma quella di Trump in un blu Le Mans è speciale. Quel colore lo fece commissionare l’americano per girare in un’auto unica.

In aggiunta la Diablo VT Roadster di Trump presenta una targa personalizzata ed una aggiunta special installata sulla portiera con la scritta “Donald Trump 1997 Diablo”. Sotto il cofano batte il leggendario V12 ad aspirazione naturale da 5,7 litri che sprigiona la potenza di 492 CV. La Diablo è stata venduta da Trump nell’estate del 2002, poi ha cambiato diversi proprietari sino alla vendita della nota casa d’asta, come riportato nel video in alto.

Il contachilometri della supercar bolognese ora segna 15.431 miglia (24.833,7 km). Se non fosse appartenuta all’ex Presidente degli Stati Uniti, stando alle analisi delle aste Bring A Trailer, avrebbe avuto un valore pari alla metà.