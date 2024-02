Chi sostituirà Lewis Hamilton in Mercedes? Ecco le opzioni

La Mercedes dovrà ora affrontare un problema inatteso, quello di rimpiazzare Lewis Hamilton. Ecco chi sono i candidati al sedile.

Quello che sembrava impossibile, si è trasformato in uno dei trasferimenti più importanti nella storia dello sport, e non stiamo facendo riferimento solo al mondo dei motori. Pochi mesi dopo il passaggio di Marc Marquez alla Ducati, ci ritroviamo a commentare quello di Lewis Hamilton alla Ferrari, che diventerà effettivo a partire dal 2025, quando rimpiazzerà Carlos Sainz al fianco di Charles Leclerc.

Inizia così la storia dell’approdo del sette volte campione del mondo alla corte di John Elkann, presidente che ha fortemente voluto Sir Lewis a Maranello, dimostrando finalmente di avere interesse per le sorti della Scuderia modenese. In base a quanto si è appreso, il rampollo della famiglia Agnelli ha avuto un ruolo decisivo nelle trattative, e non ha mai mollato il sogno di condurlo in Ferrari.

Hamilton ha dovuto prendere, come lui stesso ha affermato, la difficile decisione di lasciare la Mercedes, squadra con la quale corre dal 2013, e che lo ha visto vincere ben 6 titoli mondiali tra il 2014 ed il 2020. Con il team di Brackley è diventato il pilota più vincente nella storia della F1, ma a livello di titoli mondiali è riuscito “solo” ad eguagliare Michael Schumacher, senza però superarlo.

Questa occasione, a meno di un miracoloso 2024, tornerà ad averla proprio in Ferrari, mentre in Mercedes lascerà un vuoto enorme. Infatti, Toto Wolff dovrà ora trovare un sostituto che possa rivelarsi all’altezza, e di certo non sarà un’impresa facile trovare uno che possa rimpiazzarlo in maniera soddisfacente, anche e soprattutto dal punto di vista del carisma. Andiamo a vedere chi sono i principali indiziati.

Hamilton, c’è anche Kimi Antonelli tra i candidati

Non mancano i nomi a disposizione di Toto Wolff per sostituire Lewis Hamilton, e l’attenzione dei tifosi si è subito concentrata su un nome che garantirebbe spettacolo. Stiamo parlando ovviamente di Fernando Alonso, che alla fine del 2024 andrà in scadenza di contratto con l’Aston Martin. Nonostate i suoi quasi 43 anni, il due volte campione del mondo ha dimostrato lo scorso anno di essere ancora al top fisicamente, conquistando un gran numero di podi con un’auto finalmente competitiva.

Lo spagnolo delle Asturie vuol avere la sua possibilità di tornare a vincere un mondiale, e nonostante la crescita mostrata nel 2023, l’Aston Martin pare essere ancora troppo acerba per poter conseguire un risultato simile. Non va sottovalutato neanche il nome di Esteban Ocon, che è un prodotto di casa Mercedes, al quale però fu preferito George Russell, con il francese che così decise di spostarsi sul lato Renault, che poi divenne Alpine. Un ritorno di fiamma non è del tutto da escludere, dal momento che il pilota transalpino ha dimostrato, in tante occasioni, di cosa sia capace.

Il sogno degli italiani è quello di vedere in Mercedes Andrea Kimi Antonelli, vale a dire il giovane talento italiano, che quest’anno debutterà in Formula 2 con il team Prema Racing. Il classe 2006, nativo di Bologna, si è laureato lo scorso anno campione della Formula 3 Europea, sempre guidando per il team di Grisignano di Zocco, con il quale c’è ormai un legame speciale.

Nel caso in cui Antonelli dovesse fare il fenomeno sin da quest’anno nella categoria cadetta, non è da escludere che Wolff possa puntare su di lui, dal momento che Andrea fa parte del programma giovani del team di Brackley da ormai diverso tempo. A puntare al posto di Hamilton c’è anche Alexander Albon, senza dimenticare Mick Schumacher, che da tempo sogna di tornare al volante di una F1 e che ora è terzo pilota della Mercedes. Presto ne sapremo di più.