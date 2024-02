Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente? Ecco come scoprirlo

Qualora voleste conoscere i punti rimanenti sulla vostra patente c’è un metodo rapido per scoprirlo. Ecco come funziona.

Le nuove generazioni sono sempre meno affascinate dall’utilizzo delle auto e anche per motivi economici prendono sempre meno la patente. Per coloro che invece la sfruttano ogni singolo giorno per muoversi può risultare importante conoscere il saldo punti. La tecnologia attuale permette con pochi semplici passaggi online di scoprire la propria situazione.

Il sistema dei punti, ideato nel 2003, ha premiato gli automobilisti e i motociclisti attenti alle regole della strada. Coloro che rispettano alla lettera il codice e non fanno delle infrazioni presentano i benefici di guadagnare molti punti. Il sistema ha consentito di evitare tanti incidenti andando ad inasprire anche le conseguenze previste dal codice. Nonostante vi sia tanta prevenzione ancora oggi gli incidenti mortali in Italia rappresentano un numero consistente, specialmente nelle città di Catania Messina e Bologna.

Le regole attuali risultano molto chiare sono previste all’articolo 126 bis del codice della strada che ha determinato un obbligo per tutti i possessori delle licenze di guida. Le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE hanno una durata di 10 anni. I punti base riconosciuti sono 20 e superati i cinquant’anni sono valide per 5 anni e dopo i settant’anni per soli tre anni.

Il sistema consente così di avere controlli continui perché obbliga tutti i possessori a superare determinati controlli. In caso di mancata violazione del codice della strada ogni due anni si ricevono ulteriori 2 punti che vanno ad aggiungersi ai 20 base o a quelli rimanenti.

Il saldo dei punti della patente

Si può arrivare sino a un massimo di 30 punti altrimenti il sistema avrebbe concesso delle possibilità infinite ai trasgressori. Per non perdere punti non dovrete commettere una serie di infrazioni anche piuttosto comuni, ma nel caso in cui questo avvenisse è possibile anche recuperare i punti e ricevere una reintegrazione di quelli sottratti per le infrazioni, almeno che il saldo non arrivi a zero. Sapete quanti anni di patente ci vogliono per guidare una supercar come la Ferrari?

Nel caso voleste controllare la vostra personale situazione potreste effettuare online il login sul portale dell’automobilista e cliccare sul saldo patente. In alternativa è possibile controllare il saldo dal vostro telefono e vi basterà effettuare il download dell’app iPatente su GooglePlay ed Apple Store. L’area riservata è accessibile, esclusivamente, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale o con CIE, Carta d’Identità Digitale.

Poterete controllare il vostro saldo chiamando anche al numero verde 848.782.782. A quel punto vi basterà inserire la data di nascita e il numero della patente, seguito dal tasto cancelletto. Il servizio è disponibile 24 ore su 24, ma la chiamata dovrà partire da telefono fisso. Inoltre, è stato aperto il numero 0645775962, attivo 7 giorni su 7, al costo di una telefonata urbana.