Si lancia a tutta velocità in Porsche: ultraottantenne vola in pista (VIDEO)

Una signora di 82 anni ha deciso di provare il brivido della velocità in un noto autodromo italiano. Ecco cosa ha combinato nell’abitacolo di una super Porsche.

A qualsiasi età il brivido dei motori trasmette sensazioni uniche. Si tratta di una passione che non conosce limiti. Tante volte l’età diventa solo un numero. Ci imponiamo di credere che l’invecchiamento progressivo rappresenti un fattore limitante, ma tanti atleti e piloti, ogni anno, dimostrano di poter conseguire straordinari risultati, superando il complesso dell’età.

Un esempio lampante è rappresentato dal vincitore dell’ultima edizione della Dakar, Carlo Sainz. Il padre del driver della Ferrari, a 61 anni, ha messo in riga avversari molto più giovani, puntando sull’esperienza. In F1 gli stagionati Lewis Hamilton e Fernando Alonso continuano a dimostrare di essere tra i migliori al mondo, essendo arrivati, in classifica, alle spalle degli inarrivabili alfieri della Red Bull Racing, ma davanti a tantissimi astri nascenti.

Con l’età, generalmente, i riflessi calano, ma con un regolare esercizio fisico e con una abitudine a guidare auto di alto profilo, tutto è possibile. La storia di Sonja M. Heiniger lo dimostra. Si tratta di una donna anziana e non si offenderà di certo, che ha continuato a spingere sull’acceleratore. Nonostante i suoi 83 anni, portati magnificamente, strappa ancora applausi nei principali autodromi al mondo. Sui social è diventata una vera star, comparendo nei contenuti dei possessori di supercar, anche sulla nota piattaforma TikTok.

A full gas in Porsche a 83 anni

Si tratta di una storia, sicuramente, fuori dagli schemi. Sonja M. Heiniger è a capo di una società di servizi Internet, in Svizzera, ed è un’amante dei motori e dei track day. Quando vuole trascorrere una giornata in pista sfreccia in Italia. Nel video in basso, riportato dal canale YouTube MattyB727 – Car Videos, la donna si è calata nell’abitacolo di una potente Porsche 911 GT3 RS verde della generazione 991 sul leggendario autodromo brianzolo.

Nel Tempio della Velocità la signora ha spremuto tutta la cavalleria dell’auto teutonica. Il verde acceso ha illuminato la pista lombarda. Nel 2022 Sonja M. Heiniger ha guidato anche una Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale, sempre a Monza, facendo impazzire il pubblico che la segue sui social. La donna possiede diverse supercar e, diversamente da tanti milionari, preferisce farle girare al limite in pista. E’ sempre una ottimo test ritrovarsi al volante di vetture spettacolari e cimentarsi sulle migliori piste al mondo.

La donna non può soddisfare il suo bisogno di velocità in Svizzera, ma approfitta, in viaggetti fuori porta, per spremere al massimo supercar da favola come la Porsche 911 GT3 RS. Le prestazioni dell’auto tedesca sono da brividi. Sotto il cofano monta un potente 6 cilindri Boxer aspirato da 4,0 litri con una potenza specifica di 131,4 CV/litro. Con i suoi 525 cavalli e 465 Nm di coppia raggiunge i 296 km/h dopo uno 0 – 100 km/h in soli 3,2 secondi. L’aerodinamica è curata in ogni dettaglio per tenere incollata a terra un bolide che, come vedrete in alto, è stato spinto all’inverosimile dalla signora ultraottantenne.