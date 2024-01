Ferrari, qual è il destino di Sainz? Spunta un nome clamoroso per rimpiazzarlo

La Ferrari sta decidendo il futuro dei suoi piloti, con Charles Leclerc che pare certo del rinnovo. Ci sono ancora dei dubbi su Carlos Sainz.

Mancano meno di due mesi al via della nuova stagione di F1, con la Ferrari che svelerà la sua monoposto il prossimo 13 di febbraio. Subito dopo, Charles Leclerc e Carlos Sainz scenderanno subito in pista a Fiorano Modenese, effettuando il Filming Day per raccogliere i primi dati utili sulla nuova monoposto. In seguito, il materiale verrà spedito in Bahrain per la tre giorni di test invernali, che precederanno di una sola settimana il primo week-end di gara.

L’obiettivo è quello di fare un deciso passo in avanti con il progetto 676, che ancora non ha un nome ufficiale. Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di un passo in avanti di 7 decimi, ma è chiaro che, a questo punto dell’anno, siamo ormai abituati ai titoli dei giornali che parlano di una Rossa campione d’inverno, con la pista che ha poi sempre dato dei riscontri ben diversi.

La Ferrari, secondo le parole di Enrico Cardile, presenterà un concetto di monoposto del tutto nuovo, dal momento che la SF-23, a livello di sviluppo, era arrivata al limite. La vettura 2024 punterà ad essere più guidabile per i due piloti, che nel 2023 spesso hanno avuto non poche difficoltà a governarla, soprattutto sul passo gara. Alla fine di quest’annata, inoltre, andranno in scadenza anche i contratti di Leclerc e Sainz, ed è normale che con così poco tempo a disposizione si parli di futuro. Ecco quali sono gli scenari più plausibili.

Ferrari, Albon potrebbe prendere il posto di Sainz

Il primo obiettivo della Ferrari, secondo quanto riportato dal giornalista Lawrence Barretto sul sito web ufficiale della F1, sarebbe quello di rinnovare con Charles Leclerc il più presto possibile. Il monegasco, del cui rinnovo si è parlato tantissimo negli ultimi mesi, è stato spesso accostato ad un contratto che lo porterebbe a restare a Maranello sino al 2029, con la Scuderia modenese che lo andrebbe praticamente a blindare a vita ricoprendolo di milioni, ma convincendolo anche con un progetto che punta al titolo mondiale.

A questo punto della propria carriera, Charles è ancora molto giovane, ma quella che sta per iniziare è già la sua settima stagione in F1, e lottare per il mondiale, in questo 2024, sembra ancora molto complesso. Tra le priorità c’è anche il rinnovo di Carlos Sainz, per il quale si parla di un nuovo accordo biennale, ma nel suo caso, al contrario di Leclerc, ci sono meno certezze. Infatti, ci sarebbero valide alternative per sostituirlo, con lo spagnolo che resta comunque il favorito per quel posto in Rosso.

La Ferrari starebbe infatti valutando il profilo di Alexander Albon, che ha appena concluso la seconda stagione al volante della Williams. Il thailandese, ex Toro Rosso e Red Bull, è tornato in F1 nel 2022 e sta facendo molto bene, contribuendo alla crescita del team britannico. Al momento, vederlo a Maranello pare ancora complicato, ma se le cose con Sainz non dovessero andare a buon fine, sarebbe Albon il grande favorito.