Dove ha spostato la residenza fiscale Max Biaggi? E’ un vero e proprio paradiso

Max Biaggi è stato uno dei più grandi motociclisti italiani della storia. In carriera ha guadagnato cifre record e ha deciso di “emigrare” in un altro Paese.

Il percorso professionale di Max Biaggi è tra i più particolari dell’intera storia del Motorsport. A differenza di tanti colleghi il centauro romano ha cominciato ad andare in moto a 17 anni, grazie ad un regalo dei genitori. In sella ad una minimoto Massimiliano ha iniziato ad andare subito forte, percorrendo da maggiorenne la sua scalata al successo.

Dopo aver celebrato le prime vittorie nella categoria Sport Production, l’Aprilia notò il romano e gli diede subito tra le mani una RS250. Ai tempi era possibile saltare la 125, mentre oggi al massimo è accaduto che i piloti saltassero la classe di mezzo per approdare, direttamente, dalla Moto3 alla MotoGP. Nel 1991 Biaggi affrontò le prime 4 corse della sua vita nel Motomondiale. Fu confermato nella stagione successiva, nel team Iberna Motoracing Aprilia dell’ex pilota Alex Valesi, strappando anche il primo successo in carriera.

Dopo aver visto le potenzialità del centauro italiano, la Honda gli propose un contratto di un anno. Max trionfò nella sola tappa del Gran Premio di Catalogna, classificandosi al quarto posto nella graduatoria mondiale. La casa di Noale decise di riprendersi il Corsaro e fu una delle mosse più intelligenti in assoluto. Sulla RS250 Max si aggiudicò il suo primo riconoscimento iridato nel 1994. Vinse anche i successivi 3 titoli, altri 2 con Aprilia e l’ultimo, prima del grande salto in classe 500, con la casa di Tokyo.

Max esordì in top class nel 1998 con una vittoria in Giappone. Biaggi non è mai stato molto fortunato in classe regina, dato che prima si trovò difronte un Mick Doohan ancora in grande forma e poi un giovane Valentino Rossi con una voglia matta di demolire qualsiasi record nella categoria. Proprio la rivalità con il Dottore ha consegnato nei libri di storia alcune sfide epiche della classe 500 e della MotoGP.

La residenza di Max Biaggi

Il quattro volte campione del mondo della 250 si è, comunque, tolto tantissime soddisfazioni, vincendo anche nel campionato mondiale Superbike in due occasioni. Nella classe regina del Motomondiale è arrivato in 3 occasioni al secondo posto e in 3 occasioni ha chiuso con una medaglia di bronzo. Decise al termine di un mesto quinto posto finale nel campionato 2005 di lasciare il Motomondiale. Le relazioni e la vita privata del romano sono state al centro del gossip di mezzo mondo. Ha avuto una love story intensa con l’attrice Anna Falchi, prima di trovare una stabilità con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron. La coppia ha avuto due figli: Inés Angelica e Léon Alexander.

Per un biennio è stato legato alla cantante Bianca Atzei. Come i tennisti Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev e tanti altri, Max Biaggi ha spostato la sua residenza a Monaco, proprio come il collega Loris Capirossi. Entrambi sono stati accusati e poi assolti per residenza fraudolenta nel Principato di Monaco. A livello professionale l’ambasciatore dell’Aprilia ha continuato a divertirsi in pista ma nel ruolo di team manager della sua squadra Max Racing Team.