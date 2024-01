Toyota, la sfida alla Tesla è lanciata: ecco le forme del nuovo SUV

La Toyota vuole rifarsi della sconfitta subita per mano della Tesla, e per questo è in arrivo un nuovo gioiello. Ecco le sue forme.

Il marchio Toyota punta a riprendersi dopo una sconfitta arrivata nel 2023 per mano della Tesla, alla quale i giapponesi vorranno subito reagire. Infatti, la Model Y con 1,23 milioni di immatricolazion è stata l’auto più venduta del 2023, superando modelli come la Corolla e la RAV4. Dunque, le vetture della casa nipponica, pur piazzandosi subito alle spalle del SUV elettrico, si sono dovuti arrendere al gioiello di Elon Musk.

Per l’orgoglio giapponese è sicuramente una forte delusione, ma il futuro è comunque portatore di tante novità che di sicuro permetteranno alla Toyota di rifarsi. L’obiettivo è quello di iniziare a produrre veicoli ad emissioni zero molto presto e di farlo con un alto tasso di vendibilità, magari anche abbassando i prezzi, ma in maniera ragionevole. Infatti, ha senso farlo solamente quando verranno abbassati i costi di produzione, cosa che potrebbe avvenire tra pochi anni.

Infatti, si sta lavorando a delle nuove batterie allo stato solido da introdurre nel 2026, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia dei veicoli e di portarla attorno ai 1.000 km, diminuendo sia il loro peso che i tempi per la ricarica, oltre che a renderle anche meno costose. Questa innovazione potrebbe debuttare tra un paio di anni, ma nel frattempo, è bene presentarvi il nuovo SUV che punta alla riscossa.

Toyota, ecco come sarà la nuova RAV4

Nei prossimi mesi, farà il proprio esordio sul mercato la nuova Toyota RAV4, anche se è più corretto parlare di restyling e non di nuova generazione. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, si possono apprezzare le forme del SUV, che come esterni non cambia poi troppo, ma che introduce diverse novità sul fronte dell’abitacolo.

Nuovissimo, infatti, il Toyota Drive+ Link, che ha uno schermo da 12,3″, contro i 10,5″ del modello precedente. Inoltre, aumentano le dimensioni del bagagliaio, che ora è compreso tra i 580 litri in configurazione tradizionale, che diventano 1.620 in caso di abbattimento dei sedili posteriori. Sono notevoli gli spazi ed i comfort offerti a bordo, ma anche il design della carrozzeria, nei prossimi mesi, potrebbe subire qualche piccolo aggiustamento, ma senza troppe rivoluzioni.

Non cambia nulla, invece, sotto il profilo dei motori, visto che viene confermata la Toyota RAV4 PHEV da 309 cavalli di potenza massima, con 75 km di autonomia in full electric secondo il ciclo WLTP. Ovviamente, stiamo parlando della Plug-In Hybrid, che per chi vuole avvicinarsi all’elettrico ma senza dire addio al motore termico è sempre la scelta più azzeccata. Inoltre, ci sono anche altre scelte a vostra disposizione, che copiano quelle attuali.

Infatti, potrete avere anche la versione Full Hybrid da 218 cavalli, che diventanto 222 nel caso in cui si passi alla variante a trazione integrale AWD, che è dotata anche di un secondo motore elettrico. Al momento, non si sa quando arriverà in Italia, ma è quasi certo che già entro la fine del 2024 sarà a disposizione di chi vorrà ordinarla. Vi aggiorneremo su cosa accadrà in futuro.