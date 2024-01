MotoGP, Valentino Rossi individua il nuovo campione del mondo: non è Marquez e nemmeno Bagnaia

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, ha individuato in un suo centauro il futuro numero 1 della classe regina. Gli appassionati italiani già sognano.

Valentino Rossi ha puntato con decisione sulla creazione di una squadra in MotoGP che possa consentire a tanti giovani centauri di affermarsi. Suo fratello minore, Luca Marini non si è dimostrato una punta di diamante come nelle attese ed è passato alla Honda al posto di Marc Marquez. Nonostante l’investitura della casa di Tokyo, al momento si tratta di un clamoroso passo indietro. La RC213V è diventata il fanalino di coda.

La Ducati Desmosedici, infatti, è il punto di riferimento in pista e tutti i principali rider sognano di poter salire in sella alla moto italiana. Solo 8 rider avranno questo piacere e tutti sono di assoluto livello. L’uomo da battere corrisponde all’anagrafe al nome di Francesco Bagnaia. Il numero 1 ha conquistato, in scioltezza, gli ultimi due mondiali, nonostante i tentativi di pressione di Quartararo, nel 2022, e di Martin, nella passata stagione.

Pecco si è dimostrato più forte anche della sfortuna che lo ha investito come un treno sul tracciato del Montmeló. Ripresosi da un incredibile shock ha vinto il suo terzo riconoscimento iridato nel Motomondiale. Oltre al caparbio Jorge Martin del Team Pramac, il centauro piemontese ha dovuto tenere a bada il talentuoso Marco Bezzecchi. Il romagnolo è diventato l’alfiere di punta del team di Valentino Rossi. Quest’ultimo ha già dimostrato di avere fiuto, allevando l’attuale campione in carica della Ducati.

Inoltre, il neo teammate di Martin, Franco Morbidelli è stato il primo prodotto dell’Academy del Dottore. Non ha raggiunto il risultato di Bagnaia, solo per un pizzico di sfortuna nel 2020, beffato da Mir che aveva portato a casa un solo trionfo. La sfida tra ducatisti nella prossima stagione sarà totale. Valentino Rossi ha già manifestato il suo pronostico.

Il ducatista preferito da Valentino Rossi

Il centauro di Tavullia ha sostituito suo fratello minore con Di Giannantonio. Il romano è stato capace di destarsi nel momento di maggiore necessità, nel team Gresini, salendo anche sul primo gradino del podio nel GP di Malesia, piegando la resistenza di Pecco Bagnaia. C’è grande attesa e pressione anche su di lui, ma i fari saranno puntato su Bezzecchi che, nel 2023, è arrivato al terzo posto della graduatoria.

“Veniamo da un 2023 che per la squadra è stato meraviglioso perché siamo riusciti ad essere sempre molto competitivi. Abbiamo una line-up di piloti fantastica. Bezzecchi è stato un grande, perché ha scelto di rimanere da noi: con lui vogliamo provare a vincere delle gare e speriamo di essere in lizza per vincere il Mondiale“, ha sancito Valentino Rossi nel giorno della presentazione del nuovo bolide.

Il boss della Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha convinto il Bez a rimanere in squadra, nonostante le sirene di una GP-24 nel team Pramac. “Dobbiamo cercare di metterlo a suo agio per farlo andare forte come alla fine dell’anno scorso, perché ha fatto un finale di stagione incredibile. Abbiamo molti obiettivi, quindi vediamo, ma io spero che Bez possa lottare per il Mondiale“, ha concluso Valentino Rossi.