Marc Marquez come non l’avete mai visto: si scatena al ritmo dei Ricchi e Poveri (VIDEO)

Marc Marquez è stato il grande protagonista dell’unveiling ufficiale del Gresini Racing in versione 2024. Ecco come ha festeggiato sul palco.

Dopo mesi di attese, finalmente Marc Marquez si è vestito con i colori del Gresini Racing, in occasione della presentazione del team e della livrea 2024. La Ducati Desmosedici GP23 conferma la colorazione rosso-azzurrina, con il #93 sul cupolino che fa già una grande paura ai rivali. Di certo, il nativo di Cervera continua ad essere considerato il miglior talento che c’è in circolazione, e saperlo sulla moto più forte di tutti, anche se non su quella ufficiale, è motivo di agitazione tra i colleghi.

Lo spagnolo ha voluto subito chiarire di essere a conoscenza del duro lavoro che dovrà fare, e che la sua attenzione è focalizzata su Pecco Bagnaia ed Jorge Martin, che lui considera i migliori in questo momento. Si tratta dei due rider che si sono giocati il titolo mondiale sino al gran finale di Valencia, che ha visto prevalere il rider torinese. In questa coppia potrebbe benissimo inserirsi il #93, il quale sa di essere di fronte ad una sorta di ultima occasione. Fallire con la Ducati significherebbe essersi giocati l’ultima parte di carriera, ma trionfare gli potrebbe aprire la strada per il team ufficiale della casa di Borgo Panigale.

Marquez ha già sorpreso in maniera positiva durante i test di Valencia di fine novembre, nei quali ha mostrato un adattamento lampo ad una moto del tutto nuova. Vederlo con dei colori diversi rispetto a quelli della Honda HRC fa un certo effetto, ma è chiaro che per rivederlo in vetta era necessario un cambiamento di questo tipo. Inoltre, il rider iberico ha subito fatto divertire i tifosi.

Marquez, ecco come ha cantato i Ricchi e Poveri

Dopo la presentazione ufficiale del Gresini Racing andata in scena al Cocoricò di Riccione, lo storico locale è stato teatro della festa di inizio anno, e c’è da dire che tutti hanno avuto modo di divertirsi alla grande. Tra i grandi protagonisti c’è stato ovviamente Marc Marquez, il quale ha subito avuto modo di apprezzare la grande ospitalità italiana, godendosi al meglio questo party.

Come potete vedere in questo video, il nativo di Cervera si è scatenato sulle note della più famosa canzone dei Ricchi e Poveri, vale a dire “Sarà perché ti amo“, un vero e proprio mito della nostra musica. Le immagini mostrano il DJ che avvia la musica, ed in seguito, Marc inizia a cantare a squarciagola, dando modo di essere già entrato nel mood giusto, nella speranza di “suonarle” a tutti in pista.

Marquez appare davvero carico come non mai, ed anche dalle sue dichiarazioni si evince quella che è la sua voglia di dar battaglia alla concorrenza. Il successo che gli manca da oltre due anni è diventato un vero e proprio tabù, ed i rivali dovranno ovviamente cercare di impedire che torni sin da subito sul gradino più alto del podio. L’obiettivo è quello di non svegliare il gigante che riposa.