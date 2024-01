Come si fa ad entrare nel Paddock della MotoGP? Occasione imperdibile per i fan

Prender parte ad un evento di MotoGP può essere uno spasso unico se si è amanti delle due ruote. Vivere il tutto dall’interno può risultare ancora più emozionante.

Il sogno di tantissimi appassionati di MotoGP è toccare con mano l’eccitante mondo che vivono, nei weekend di gara, i piloti e i protagonisti del Motomondiale. Negli ultimi anni la scena è stata dominata dalla Ducati. La casa di Borgo Panigale ha realizzato un’opera d’arte in grado di fare la differenza. Le case giapponesi hanno fatto enormi passi indietro.

Un tempo i fan era abituati ai successi di Valentino Rossi e Marc Marquez, in sella alla Yamaha e alla Honda. Ora il protagonista assoluto è Pecco Bagnaia. Quest’ultimo si è aggiudicato gli ultimi due mondiali della classe regina, mandando in estasi i fan italiani. La Rossa ora detta legge e vedrà tra le sue fila nel 2024 il vice campione del mondo 2020, Franco Morbidelli, in Pramac e soprattutto Marc Marquez in sella alla GP-23 del team Gresini Racing.

Sarà una occasione in più per i fan per ammirare i centauri della classe regina. La squadra italiana, guidata da Nadia Padovani, vorrà puntare a mettere i bastoni tra le ruote ai centauri del team factory e a tutti i principali competitor. Si prevede una stagione scoppiettante. Tutti sono chiamati ad una grande prova per aprirsi delle strade in vista del futuro.

Non solo i ducatisti, ma anche Quartararo e Rins in Yamaha, i rider della KTM e dell’Aprilia, oltre a Marini e Mir sulla Honda vorranno dimostrare di poter essere protagonisti. Senza dimenticare il debutto nella top class del bicampione del mondo Pedro Acosta. Il centauro spagnolo è giovanissimo, ma in 3 anni nel Motomondiale ha già dimostrato di avere le capacità per poter diventare un numero 1. Per tutti questi motivi i fan non vedono l’ora di poter assistere allo spettacolo della MotoGP.

L’ingresso nel Paddock della MotoGP

Lo spettacolo, dal 2023, si è raddoppiato con due gare in ogni weekend. La Sprint Race del sabato e la gara della domenica rappresentano il piatto forte, senza dimenticare le qualifiche e le sessioni dove i rider provano a cercare il limite. Per assistere, nel backstage, allo show di MotoGP, Moto2 e Moto 3 occorre un Paddock pass, riservato ai giornalisti, ai vip di un team e a pochi ospiti selezionati.

Con il Paddock Pass è possibile vivere il fine settimana in pista con libero accesso al Paddock nelle varie giornate di azione. E’ l’unico modo per entrare in zone riservate che, solitamente, possono essere calpestabili o dai protagonisti delle squadre, da ospiti illustri o giornalisti accreditati. Tutte le emozioni più forti possono essere vissute nel pieno del divertimento tra i protagonisti della MotoGP.

Con un Paddock Pass è possibile godersi l’hospitality più esclusivo delle due ruote, accedendo anche ai box dei team e guardando il lavoro dei tecnici. Naturalmente le sensazioni rispetto alla TV sono diverse. Si respira anche la preoccupazione in alcuni round concitati dove i rider sono in lizza per il Mondiale. Si può anche partecipare ai festeggiamenti dopo la premiazione sul podio.

Vi sono diverse agenzie di viaggi che si sono specializzate nella vendita dei Pass per le gare di MotoGP. I Paddock Pass sono stati creati per i giornalisti e fotografi, ma sono diventati un trend per immergere tifosi speciali nell’ambiente del Motomondiale. L’agenzia si può anche occupare del viaggio aereo, del pernottamento in hotel, del transfer da e per la pista. Basta dare una occhiata online per scoprire tutti i pacchetti disponibili.