Agostini spaventa i piloti Ducati: arriva la “profezia” sulla stagione di Marquez

Il pilota più titolato nel mondo delle due ruote, Giacomo Agostini, ha parlato dell’arrivo di Marc Marquez in Ducati. Ecco cosa si è lasciato sfuggire.

Tra straordinari campioni ci si intende sempre. Nessuno più di Giacomo Agostini sa come si vince su moto diverse. In carriera ha dimostrato di essere un centauro irrefrenabile in un’epoca molto pericolosa. Per sua fortuna l’italiano non ha dovuto affrontare lunghi stop, tra operazioni in ospedale e lunghe riabilitazioni. Marc ha deciso di dire addio alla Honda anche a causa di una incredibile serie di sfortunati eventi che lo hanno colpito a partire dal 2020.

Dopo aver vinto 7 mondiali in 6 anni è crollato proprio nel suo momento migliore. Marc era destinato ad agguantare i record di Valentino Rossi e Giacomo Agostini, ma l’infortunio alla spella destra lo ha, letteralmente, reso un pilota nella media. Dopo 4 delicati interventi chirurgici non è riuscito più ad esprimersi ai suoi livelli. Nel 2024 capiremo se la responsabilità era legata al mezzo o alle capacità attuali di guida di Marc Marquez. A sprazzi il catalano ha dimostrato di essere ancora un fenomeno, ma non ha più trovato la giusta regolarità in sella alla scorbutica RC213V.

Ha lasciato il team HRC tra le polemiche, dopo una presa di posizione decisa. I vertici hanno preferito liberarlo con un anno di anticipo, puntando su Marini e Zarco. Marc rimane un icona della MotoGP e, anche se dovesse fallire in Ducati, nessuno potrà cancellare quanto fatto in sella alla Honda. Il 2024 rappresenterà la prova del 9 per il campione di Cervera. L’obiettivo dichiarato è quello di vincere un altro Mondiale, eguagliando a 9 Valentino Rossi. In tanti si aspettavano che corresse su una GP-24 del team factory, ma di base non è stato scelto dalla triade Ciabatti, Dall’Igna e Tardozzi, ma da Nadia Padovani del Team Gresini Racing.

La partenza in direzione del team Mooney VR46 di Di Giannantonio ha liberato lo spazio nell’ex squadra di Bastianini. Proprio la sella del romagnolo sembra quella più in bilico in chiave 2025. Le prime gare diranno se Jorge Martin o Marc Marquez avranno la possibilità di occuparla. Gli spagnoli saranno motivatissimi e tutto questo potrebbe andare a distruggere i sogni di terzo riconoscimento iridato di fila di Pecco Bagnaia.

Il consiglio di Agostini a Marquez

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport il pluripremiato campione italiano ha spiegato che Marc Marquez è ancora un numero 1: “Anche se Marc ha avuto molti guai fisici, rimango profondamente convinto che ciò non abbia influito su di lui come pilota. Anche quando non è stato al 100% fisicamente, non si è mai tirato indietro e ha continuato a prendersi dei rischi per ottenere un buon risultato. Lo abbiamo visto l’anno scorso in Honda, gli altri piloti del marchio lottavano per gli ultimi posti, mentre lui ha sempre fatto la differenza“.

Il 15 volte iridato italiano ha aggiunto: “Ci vorrà del tempo per adattarsi completamente alla Desmosedici ma non appena avrà preso confidenza con la moto (Marc Marquez) sarà pronto per vincere“.