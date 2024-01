Lava una Lamborghini sporchissima: non crederete ai vostri occhi (VIDEO)

Le Lamborghini sono auto che andrebbero trattate con i guanti. In questo caso è stato fatto un lavoro certosino per far riemergere tutti i dettagli coperti dallo sporco.

La casa di Sant’Agata Bolognese ha prodotto vetture da sogno nel corso della sua lunga storia. Il know-how acquisito in pista ha portato i tecnici ad elaborare versione estreme delle supercar di punta. Già i modelli base godono di potenze clamorose. L’entry level Huracan monta un V8 da 5,2 litri aspirato. Sono state elaborate poi tante varianti pepatissime dal 2014 ad oggi.

La scoperta LP 610-4 Spyder, la LP580-2, con una potenza di 580 cavalli. La LP 580-2 RWD Spyder e la LP640-4 Performante, con un peso di 40 kg in meno, presentano 640 cavalli. In questo caso è stato fatto un lavoro impressionante. Il motore è stato riprogettato, completamente, con una fluidodinamica perfezionata sia in aspirazione che scarico. Sono state apportate delle migliori tecniche per garantire delle prestazioni da brividi.

I nuovi condotti di aspirazione sono stati realizzati dalla Lamborghini Motorsport. Il V10 è abbinato ad una trasmissione doppia frizione (LDF) che garantisce un piace di guida estremo. Ogni minimo dettaglio è pensato per dare il 100% in pista. Una Huracan sulle strade di tutti i giorni non è sfruttabile. Vanta anche l’ALA, acronimo di Aerodinamica Lamborghini Attiva, ossia un sistema all’avanguardia per gestire l’aerodinamica attiva. Il consumo ed emissioni combinato: 14,3 l/100km (WLTP); Emissioni di CO2 combinate: 357 g/km (WLTP).

Partendo già dall’eccezionale sistema sospensivo della versione base è stato elaborato un sistema opzionale di ammortizzatori magnetoreologici che si adattano, perfettamente, allo stile dell’automobilista. Quest’ultimo si troverà all’interno di un abitacolo concepito per migliorare al massimo l’esperienza di guida al limite. Nell’abitacolo spicca uno schermo TFT a colori da 12,3 pollici dove sono possibili rintracciare tutte le informazioni importanti, dalle mappe del navigatore GPS ai consumi, fino alle funzioni del sistema di infotainment.

Il lavaggio della Lamborghini Huracan lercia

Una volta che vi ritroverete in un gioiello della casa di Sant’Agata Bolognese vi renderete conto che si tratta di un opera d’arte che non può essere trascurata. Se siete degli appassionati di auto non vi ritroverete solo a rimanere meravigliati per le qualità infinite dei materiali, ma per tutte le tecnologie innovative. Ogni più piccolo elemento, compreso gli specchietti, nasce con l’idea di dover rispondere ad una caratteristica aerodinamica. Ecco la sua erede.

La Huracan meriterebbe di essere coccolata. Con il 70% della coppia già disponibile a 1.000 giri, la Performante può raggiungere i 100 km/h da ferma in 2,9 secondi e i 200 km/h da fermo in 8,9 secondi. Risulta veloce anche da ferma. Purtroppo questo proprietario non ha messo la giusta cura nel mezzo. La Lambo che ammirerete nel video in alto del canale YouTube Golden State Auto Salon è stata trascurata per troppo tempo, in modo del tutto immotivato.

Un gioiello del genere dovrebbe essere conservato con la massima cura. Per riportare l’auto ai fasti del passato i tecnici hanno fatto un lavoro spettacolare. Lo sporco era così profondo che per scrostare bene la carrozzeria c’è stato bisogno di un lavoro molto accurato. Vi lasciamo alla visione del video.