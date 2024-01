Marquez contro Valentino Rossi, ci risiamo: riparte la guerra per il potere

Tra Marc Marquez e Valentino Rossi continuano ad esserci, a distanza, dei giochi di poteri. Lo scenario del 2024 ne è un chiaro esempio.

Valentino Rossi è ancora il re della classe regina nonostante si sia ritirato nel 2021 al termine di una stagione avara di soddisfazioni in sella alla Yamaha M1 del Team Petronas. Ha preferito lanciarsi nell’automobilismo, correndo nel campionato GT. Ha continuato nella classe regina del Motomondiale finché ha potuto e voluto.

In termini manageriale, da quando ha lanciato il suo team VR46 in MotoGP, non ha sbagliato un colpo. Si è circondato delle persone giuste per mettere su un progetto che già sta dando risultati spettacolari. Il centauro di Tavullia ha compreso l’importanza di creare una Academy grazie all’amicizia con Marco Simoncelli.

Si incontravano per sfidarsi all’interno di una cava. Rossi poi ebbe l’intuizione di costruirsi un paradiso in casa, creando un Ranch con piste per l’off-road. Una concezione all’americana che potesse consentire a tanti giovani di cimentarsi in sella alle moto. Sono così emersi straordinari interpreti come Franco Morbidelli, vice campione del mondo 2020 in top class, e Francesco Bagnaia, bicampione del mondo nel 2022 e nel 2023.

Il centauro torinese è diventato il numero 1 indiscusso, potendo fare affidamento su una Desmosedici da sogno. Ha sfatato il tabù Stoner che andava avanti dal 2007, avendo in dote la migliore moto del lotto. Stesso destino spetterà a Morbidelli nel 2024 in Pramac, dopo l’esperienza in Yamaha. I due pupilli di casa Rossi correranno su delle GP-24. Bezzecchi e Di Giannantonio, invece, potranno fare affidamento sulle Desmosedici GP-23. Il team Mooney VR46 ha chiuso al terzo posto della graduatoria nel 2023, giocandosela con la squadra corse ufficiale della casa di Borgo Panigale.

La sfida infinita tra Valentino Rossi e Marc Marquez

Marc Marquez, invece, è stato costretto a lasciare la Honda e legarsi al più piccolo dei team clienti della Ducati. In Gresini ritroverà suo fratello Alex. In HRC, al suo posto, è sbarcato il fratello minore del Dottore, Luca Marini. Tutto questo dimostra che a muovere le trame della classe regina sia sempre Valentino Rossi.

Marc Marquez ha deciso di provare una nuova esperienza, rinunciando ad uno stipendio faraonico in HRC proprio per eguagliare a 9 riconoscimenti iridato lo storico rivale di Tavullia. La sfida tra i due continua ad esserci a distanza, tra polemiche e frecciate. Marc Marquez si era chiesto come avesse fatto Rossi ad accettare una proposta da parte di un team satellite.

L’italiano ha chiuso la sua carriera ad oltre 40 anni in Petronas, il catalano si è ritrovato costretto a sposare il progetto Gresini a 30 anni. Non sale sul primo gradino del podio da oltre 2 anni, dopo i terribili infortuni e i problemi di visione doppia. Dovrà dimostrare che tutti i guai nascevano solo dalla Honda RC213V negli anni scorsi. È già all’ultima importante chiamata della sua carriera. Tra il team Gresini e quello di Valentino Rossi sarà sfida totale. I fan non vedono l’ora di assistere alle battaglie della prossima annata.