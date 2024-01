A quale età non si può più guidare? Il Codice della Strada parla chiaro

La legge non ammette ignoranza e specifica in modo chiaro l’età per guidare un mezzo. Ecco cosa dice a tal proposto il CdS.

Guidare può rappresentare anche una immensa passione, oltre che una necessità. La patente B si può conseguire a partire dai 18 anni, tramite un esame di teoria e uno di guida. Dall’iscrizione all’esame di pratica trascorrono circa 3 mesi. L’iscrizione, presso un’autoscuola oppure alla Motorizzazione Civile, può essere presentata soltanto dopo aver compiuto i 18 anni di età.

Con la maggiore età corrisponde anche una necessità di libertà. Quest’ultima poi accompagna la vita di un uomo adulto e non è facile rinunciare alla propria cara patente. In Italia, in ogni caso, non esiste un limite massimo di età per prendere la patente B, anche un 60enne può ottenerla, purché dimostri di possedere tutti i requisiti fisici e psichici. In ogni caso, a prescindere dall’età, ci sono regole precise.

A qualunque età si ottenga la patente, per i primi tre anni si è neopatentati, soggetto a leggi più severe, decurtazione doppia dei punti in caso di infrazione e limiti di velocità e potenza. In assenza di problemi che possano pregiudicare la capacità di guida, vista, udito e capacità motorie, la patente si può rinnovare, senza patemi, ogni 2 anni dopo 80 anni di età, che diventano 3 tra 70 e 80anni e 5 anni di validità della patente tra 50 e 70 anni di età.

La disposizione del CdS per guidare

Il Decreto del Ministro dei Trasporti dell’8 Settembre 2010 ha stabilito delle importanti novità nell’art. 115 del Codice della Strada. Difatti è stato previsto un innalzamento del limite di guida per la conduzione anche dei mezzi pesanti. La legge 127/2010 (art.16, comma 1, lett. b) ha portato all’aumento anno per anno del limite di età di 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate. Previste delle assunzioni in comune con la patente B. Date una occhiata a questo articolo.

L’età massima può ora arrivare a 68 anni, previo superamento di una visita medica specialistica annuale. Si fa riferimento ai 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone.

Il limite di età può essere aumentato fino a 68 anni, sempre a seguito del superamento di una visita medica annuale. L’art. 16 della Legge 127/2010 (lett. c) parla dei driver ultraottantenni, stabilendo il rinnovo biennale della patente sempre previo superamento di una visita medica specialistica, comprovata dal rilascio di un attestato di idoneità.