Nuove assunzioni in comune con la patente B: lo stipendio è di 1.783 euro al mese

Una importante novità riguarda le offerte di lavoro che stanno mobilitando migliaia di italiani. Ecco spiegata l’importanza della patente in questo scenario di proposte comunali.

Ciascuna regione d’Italia darà spazio a nuove risorse. Soffermiamoci sul Piemonte che, nella nostra Penisola, ricopre un ruolo di primo piano nel mondo del lavoro. Si tratta di una delle Regioni con il più alto tasso di occupati. Il Comune di Asti, capoluogo dell’omonima provincia piemontese, ha lanciato un importante bando che porterà all’assunzione di nuovi impiegati.

Ci sarà spazio per sei nuovi Agenti di Polizia municipale. Vi consigliamo di tenere sempre sotto controllo i siti dei comuni dove vengono indetti i bandi per le nuove posizioni. Nei prossimi mesi ci saranno tante nuove assunzioni, in giro per il Belpaese, e per molti lavorare nel pubblico e nello statale rappresenta la scelta migliore per avere delle garanzie per il futuro.

Soprattutto per coloro che vogliono fare una famiglia, svolgere un lavoro a tempo indeterminato rappresenta una certezza assoluta di tranquillità. Le risorse impiegate nel comune piemontese riceveranno la tredicesima mensilità e tutte le indennità previste dalle norme contrattuali e anche l’assegno familiare se dovuto. Per questo motivo in tanti hanno risposto presente.

Nuove assunzioni, quando è necessaria la patente

Per determinati lavori occorre aver compiuto 18 anni e rispondere ad una serie di requisiti indispensabili. E’ necessario possedere l’opportuna idoneità fisica per l’impiego che si andrà a svolgere e godere dei diritti civili e politici. Inoltre, occorre aver già conseguito le patenti di guida di tipo B e A2 e non ritrovarsi nella condizione di salute che prevede una qualunque disabilità, almeno per questo specifico ruolo nell’Arma.

Circa la formazione, in tal caso, basta un diploma di maturità. Se, invece, avete delle condanne penali passate oppure a procedimenti penali in corso non potrete prendere parte alla selezione.

Stesso discorso vale per chi è stato dispensato oppure destituito dal un precedente pubblico impiego. Ovviamente non dovrete nemmeno essere stati cacciati dalle Forze Armate oppure dai corpi militari organizzati.

In questi casi, solitamente, si svolge una prova preselettiva. A quel punto è prevista una prova scritta, una prova orale e, infine, una prova pratica. La selezione è, particolarmente dura, anche perché lo stipendio, come anticipato, è alto e occorre essere tagliati per un certo tipo di vita.

Muovetevi sempre con largo anticipo per non ritrovarvi fuori dai giorni prestabiliti per la scadenza del bando.

Per valutare la proposta occorre cliccare sul box “Amministrazione Trasparente” sul sito del comune di riferimento, in tal caso quello piemontese. Dopo aver ripetuto la medesima azione sulla voce “Bandi di concorso” si potrà accedere alla sezione dedicata e trovare tutto quello che cercate. Potrebbe trattarsi di un primo grande passo per la vostra carriera.