Quali sono le strade più belle del mondo? Sono a portata di clic

Se siete degli appassionati di motori avrete, certamente, provato emozioni forti nel percorrere tratti di montagna o costieri. Qui troverete le strade da provare almeno una volta nella vita.

Viaggiare in sella ad una moto o a bordo di un’auto può regalare emozioni molto forti. Si tratta di addentrarsi in paesaggi meravigliosi, tra una cambiata di marcia e l’altra, trovando un feeling perfetto con il proprio mezzo. Guidare da soli può risultare anche più divertente perché c’è meno possibilità di distrarsi nel parlare con gli altri passeggeri.

Magari con il vostro album preferito avrete provato delle magnifiche sensazioni all’interno degli abitacoli dei vostri bolidi. Non necessariamente si deve trattare di vetture sportivissime, ma anche auto piccole ed agili con un bel brio. Guidare in città, purtroppo, non regala alcun piacere. Tra clacson, semafori e lunghe code, a volte, non ci può nemmeno rilassare, aprendo il finestrino per respirare aria pulita. Per questo motivo vi consigliamo di allontanarvi dalle metropoli per provare emozioni autentiche in passi meravigliosi.

Per ogni stagione c’è lo scenario giusto. A volte è il nostro d’animo a fare la differenza. Vi consigliamo di non mettervi mai alla guida da arrabbiati o dopo una pessima notizia. L’attenzione deve essere massima e l’energia positiva. In ogni caso le strade non sono tutte uguali. Di sicuro, un po’ come i luoghi di villeggiatura, la bellezza è soggettiva ma vi sono strade più emozionanti di altre.

Le strade migliori al mondo

Sul sito roadcurvature.com potrete trovare i percorsi che potrebbero fare al caso vostro. Non è una semplice road map dei percorsi più tortuosi, ma delle strade più spettacolari sulla faccia della terra. Le immagini satellitari vi trasmetteranno una visione spaziale sino a scendere al livello della strada, grazie ad uno zoom in stile Google Maps.

Sono messe in primo piano le strade più divertenti, ricchi di curve e tornanti. Potrete trovare un codice colore che indica le strade più complesse, a partire dal giallo per “moderatamente tortuose” sino al rosa per “molto tortuose”. A volte si tratta di percorsi secondari, oltre alle strade principali.

Con un semplice clic potrete aprire una finestra con tutti i tipi di informazioni. Saranno indicati i limiti di velocità, la distanza totale del tracciato prescelto, la distanza tra le curve, il manto stradale, la scorrevolezza e ogni strada è classificata con un “valore di curvatura”, partendo da quelle più semplici marcate dal colore verde.

Potrete pianificare il vostro prossimo percorso, in solitaria o in gruppo. Un nuovo modo per esplorare il mondo, consapevoli di star percorrendo dei percorsi unici. Naturalmente sul sito capirete anche che auto usare in base alla tipologia di percorso. Negli Stati Uniti come in Australia o Nuova Zelanda vi sono spazi immensi. Meglio prepararsi al meglio con una analisi approfondita dei migliori tratti. Lasciamo a voi la scelta sulla base delle indicazioni che troverete su roadcurvature.com.