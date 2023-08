Chiude per oltre tre mesi una delle strade simbolo in Italia: automobilisti senza parole

Pezzo di strada storico ma soprattutto molto utile, eppure dovranno chiuderlo per un tempo lunghissimo, ecco dove.

Purtroppo non c’entra solo la storia col pezzo di strada che verrà chiuso ma anche l’enorme flusso di auto ad esso collegato. Una chiusura così ampia non farà certo piacere a migliaia di automobilisti ma comunque se ne parlerà solo in prossimità del Natale. Un danno abbastanza serio. Ecco dove non si potrà transitare.

Il traforo del Monte Bianco rimarrà chiuso dal 4 settembre e il 18 dicembre 2023. Questa l’ultima notizia. Il tratto di strada che collega Italia e Francia ha bisogno di lavori di riammodernamento che verranno quindi iniziati per terminare dopo un periodo relativamente breve e poi ripresi più volte. La fine del riammodernamento dovrebbe avvenire per il 2040.

Chiusura in Italia: automobilisti scioccati

Si è dovuto pensare quindi a dei piani alternativi per non lasciare soli i commercianti della zona, vista la mole di auto che collega quelle zone turistiche. Confindustria della Valle d’Aosta ha chiesto infatti di disporre un’alternativa valida per le attività.

Ovviamente non è la sola strada di collegamento anche se la più famosa, quella del traforo. Ad esempio si possono seguire i passi di “Col des Montets” e “Col du Petit-Saint-Bernard” o anche i tunnel di “Gran San Bernardo” o il “Frejus”.

Per quanto riguarda il periodo di chiusura, non è un caso che avvenga dagli inizi di settembre a metà dicembre, come dichiarato dai rappresentanti della Geie Tmb, società che ha in gestione il traforo.

Si pensa infatti che sia quello il periodo di tempo con minor passaggio di mezzi leggeri. I collegamenti alternativi come visto, ci sono ed il periodo in cui lavorare è stato studiato. Tuttavia potremmo aspettarci comunque dei disagi viste le località che il passo collega.

A proposito di lavori, i primi per il traforo del Monte Bianco iniziarono nel lontano 1957 per finire solo nel 1965. 11,611 km di lunghezza la cui parte maggiore si trova in territorio francese, visto che è lì che si dilunga per 7.640 m, va da sé che in quello italiano si staglino altri tremila novecento metri circa.

Ben due corsie e naturalmente per l’intero percorso i sorpassi sono assolutamente vietati. Sempre per ragioni di sicurezza, inoltre il limite di velocità al suo interno è di 70 km/h. Limite ulteriormente abbassato dopo un famoso incidente accaduto nel 1999. Per poterlo ripercorrere però, ora gli automobilisti dovranno attendere il prossimo dicembre.