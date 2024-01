Che lavoro fanno i genitori di Valentino Rossi? Rimarrete sorpresi

Valentino Rossi non è nato in una famiglia ricchissima come tanti piloti attuali della griglia. Ecco di cosa si occupano Graziano Rossi e Stefania Palma.

Valentino Rossi è diventato una delle stelle più splendenti del firmamento mondiale del motociclismo. Il centauro di Tavullia ha vinto in tutte le categorie a cui ha preso parte. E’ diventato un fenomeno giovanissimo in sella all’Aprilia nelle classi 125 e 250, per poi confermarsi al vertice in classe 500 con Honda e in MotoGP anche con Yamaha.

In carriera ha vinto 115 gare. Un fenomeno cresciuto a pane e motori, grazie agli insegnamenti di papà Graziano. Il padre di Valentino Rossi debuttò in classe 500 nel 1977 al Gran Premio delle Nazioni, terminando tredicesimo in sella ad una Suzuki. L’anno successivo gareggiò nella stessa classe senza cambiare moto e ottenne i primi punti in top class. Nel 1979, in classe 250, vinse 3 gare, arrivando al terzo posto della graduatoria.

Nel 1980 fu messo sotto contratto dalla Suzuki con Lucchinelli, ma un grave incidente stradale ne condizionò il rendimento e a fine stagione non fu riconfermato. Fu un vero peccato perché nel 1981 Lucchinelli si aggiudicò il titolo nella stagione successiva. Il Dottore è stato allevato, già da bambino, sui kart e le minimoto. Data la passione di Graziano anche per i rally e il mondo delle quattro ruote in generale, il numero 46 fu tentato di intraprendere una carriera nell’automobilismo.

Per sua fortuna e di quella di milioni di fan ha scelto le due ruote. Dopo il ritiro dalla MotoGP si è cimentato nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Valentino Rossi ha esordito sull’Audi R8 LMS del Team WRT. La squadra non ha ottenuto straordinari risultati. Nel 2023, invece, con BMW Valentino si è iniziato a togliere le prime grandi soddisfazioni nell’abitacolo di una vettura GT, vincendo anche al Mugello.

La grande famiglia di Valentino Rossi

Il Dottore ha conservato un ottimo rapporto con Graziano. Quest’ultimo, dopo il divorzio da madre Stefania, si è risposato e ha avuto una figlia che ama l’arte e la musica. Stefania Palma, invece, ha avuto un figlio dal suo secondo matrimonio che è diventato un pilota di MotoGP. Luca Marini ha debuttato in MotoGP nel 2021 nel team Esponsorama Racing e ha proseguito nel team Mooney VR46. Nel 2024 correrà in Honda HRC al posto di Marc Marquez. Una gioia enorme per l’intera famiglia.

Luca ha iniziato a gareggiare nel 2004, all’età di 7 anni, iniziando dal campionato europeo di minimoto in Olanda. Nel 2008 prese parte all’Honda Junior Trophy, vincendo qualche corsa e lasciando mamma Stefania a bocca aperta. In famiglia i centauri sono diventati due. Nella classe di mezzo Luca Marini si è laureato vice-campione del mondo con la Kalex, alle spalle di Enea Bastianini. Grazie all’appoggio di Valentino Rossi è cresciuto senza troppe ansie nella classe regina e si giocherà le sue chance in Honda. Stefania Palma lavora ancora a tempo pieno, essendo geometra all’ufficio tecnico comunale di Tavullia.