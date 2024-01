Bezzecchi pronto a “tradire” Valentino Rossi: rivelato il suo desiderio più profondo

La casa di Borgo Panigale è diventata il sogno di tantissimi piloti della top class. La squadra ufficiale oggi è composta da Bagnaia e Bastianini, ma tutto potrebbe cambiare nel 2025 con Bezzecchi in prima linea.

La Ducati è al top della MotoGP dal 2020. Ha conquistato il riconoscimento costruttori con Dovizioso e Petrucci, prima di dare nelle mani di Pecco Bagnaia e Jack Miller le redini della squadra ufficiale. L’australiano, in un biennio, ha deluso e a quel punto la triade Tardozzi – Ciabatti – Dall’Igna hanno preferito promuovere Bastianini nel 2023 dopo una super annata nel team Gresini.

Per sua sfortuna si è subito infortunato nel primissimo round della stagione, a causa di uno scontro con Luca Marini. La sua stagione è stata condizionata e il suo posto, ad un certo punto, non è stato più certo. La crescita esponenziale di Jorge Martin del team Pramac e di Marco Bezzecchi ha portato la squadra corse ufficiale a dover gestire una situazione complessa. Il romagnolo si è ripreso nella seconda parte di campionato, vincendo in Malesia, ma il suo contratto scadrà al termine del 2024.

Salvo un inizio di annata strepitoso, il Bestia rischia di perdere la sella più ambita della top class. La concorrenza è anche aumentata con l’arrivo di Franco Morbidelli nel Team Pramac e di Marc Marquez in quello Gresini. In sostanza sarà una battaglia totale tra ducatisti per rubare il posto al romagnolo. Bagnaia dovrebbe essere confermato, naturalmente, ma già Martin ha manifestato il forte interesse a passare dalla prima squadra clienti a quella ufficiale.

Marc Marquez non ha lasciato la Honda con un anno di anticipo per qualche sporadico podio. Punterà al Mondiale e, conseguentemente, ad affiancare Bagnaia nel 2025. Stesso discorso pare averlo fatto anche Marco Bezzecchi, terzo nella scorsa graduatoria. Il giovane pilota della VR46 Academy è stato brillante nel 2023 finché non si è infortunato alla spalla e ha calato, sensibilmente, il suo rendimento.

Le parole di Bezzecchi alla Ducati

Bezzecchi si è aggrappato al know-how del team di Valentino Rossi per sfidare Jorge Martin e Francesco Bagnaia in sella alla GP-22. Nella prossima stagione non vorrà rinunciare alla possibilità di diventare un pilota della prima squadra. Ha avuto la chance di passare in Pramac e correre su una Desmosedici GP-24, ma ha preferito rimanere nel team Mooney VR46 e aspettare la chiamata del team factory.

Bezzecchi ha confessato a Speedweek: “È stata una scelta difficile perché Ducati mi ha offerto un pacchetto ufficiale. Non so se sarebbe stato un passaggio completamente ufficiale o intermedio, ma per me si trattava del fatto che in MotoGP di questi tempi devi portare le prestazioni a regime molto rapidamente“. Il rider sapeva che il lato umano era molto importante e ha cementato un super rapporto con la squadra VR46.

“Alla fine mi sono detto: ‘Perché dovrei passare da un team cliente a un altro team cliente?’ Il mio obiettivo è entrare in un team ufficiale. La VR46 Riders Academy ha lavorato per prepararmi per un team ufficiale sin dal mio debutto in Moto3. Hanno fatto così tanto per me, perché dovrei lasciarli per unirmi ad un’altra squadra satellite?“, ha tuonato Bezzecchi.