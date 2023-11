MotoGP, arriva la verità su Bastianini: ecco dove correrà nel 2024

Enea Bastianini è una promessa della MotoGP, ma ora sta passando un periodo difficile. Ecco quale sarà il suo posto nel 2024.

Il rush finale della MotoGP sta ufficialmente per partire, e dopo un week-end di riposo, piloti e squadre stanno già viaggiando alla volta della Malesia. Sul tracciato di Sepang andrà in scena un nuovo round della sfida tra Pecco Bagnaia ed Jorge Martin, separati da 13 punti in classifica. Il rider del team Ducati Pramac, dopo le due trasferte da incubo di Mandalika e Phillip Island, è tornato a fare il fenomeno a Buriram, con una vittorie da urlo.

Jorge ha ottenuto la pole position, ma sin da subito ha capito che non aveva un gran margine sugli altri come nelle gare precedenti. Dopo una Sprint Race dominata, ha dovuto sudare per battere Brad Binder in gara, visto che il sudafricano di casa KTM si è dimostrato, come al solito, un vero e proprio mastino. Tuttavia, Martin è in questo momento l’uomo più veloce della MotoGP, e questo mette la Ducati in una posizione non facile in vista del prossimo anno.

Infatti, dalla Spagna si sono alzate voci su un possibile addio di Enea Bastianini al team factory, proprio per far spazio a Martin in quello ufficiale. Il rider riminese ha vissuto una stagione da incubo a causa degli infortuni, con un feeling che non è mai riuscito a trovare sulla Desmosedici GP23.

Alla fine della stagione mancano solo 3 gare, con la Ducati che, nel caso di vittoria mondiale di Martin, non sarà di certo in una posizione agiata. Bagnaia dovrà fare di tutto per portare a casa questo campionato, ma va detto che, anche in caso di sconfitta, Jorge resterà molto soddisfatto della sua stagione.

MotoGP, Carlo Pernat tranquillizza Enea Bastianini

Del futuro di Enea Bastianini in MotoGP si parla molto, ed in queste ultime ore, è intervenuto sulla questione il manager Carlo Pernat, che è stato intervistato ai microfoni di “Motosan“. Il genovese ha parlato in maniera molto chiara, analizzando quella che è la situazione attuale.

Pernat ha detto prima la sua su quella che sarà la sfida mondiale in MotoGP, affermando che le Sprint Race faranno la differenza: “Credo che Martin non sia come Bagnaia, ha commesso due errori che gli hanno fatto perdere punti, ma è comunque fortissimo. Saranno fondamentali anche le Sprint Race, perché, anche se danno pochi punti, ormai mancano poche gare e tutto farà la differenza. Alla fine del campionato, questi punti saranno determinanti“.

Pernat ha poi ufficializzato che Enea sarà ancora nel team factory il prossimo anno, a meno di colpi di scena: “Bastianini ha un contratto biennale con la Ducati, il primo anno con l’attrezzatura ufficiale ed il secondo, con opzione di rinnovo, che è scaduta il 30 di agosto. Dipendeva dalla Ducati la decisione di farlo restare nel team ufficiale o mandarlo in Pramac. Il 30 agosto la Ducati ha rinnovato ed ha detto che Bastianini sarà ancora nel team factory. Come suo manager, sto aspettando un documento legale che lo confermi, ma posso assicurare che nel 2024 farà parte di questo team ufficiale“.

Il manager ha poi parlato della possibilità di preferenza di Martin nel caso in cui vincesse il mondiale: “Lenovo o Ducati potrebbero decidere diversamente, ma dovranno venire da me e darmi un documento ufficiale. Se la Ducati cambierà idea, avrò problemi con i miei sponsor, perché i contratti che ho con loro si basano sull’esposizione mediatica. Sarebbe un problema legale. Comunque, credo che resterà anche se Martin dovesse vincere il mondiale, altrimenti dovrebbero venire da me con un documento ufficiale“.