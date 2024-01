Come si chiama il ristorante di Valentino Rossi? Ecco i dettagli

Valentino Rossi abita nelle colline nei pressi di Tavullia, zona dalla quale non si è mai allontanato. Ecco come si chiama il ristorante.

Oggi vi parleremo di un curioso aspetto che è legato alla figura di Valentino Rossi, vale a dire un vero e proprio mito del mondo del motorsport. Il pilota di Tavullia è pronto per una stagione che lo vedrà come grande protagonista, sia nelle vesti di manager che di pilota. Infatti, il team che gestisce in MotoGP punta a fare molto bene, con la coppia di piloti composta dal confermatissimo Fabio Di Giannantonio e da Marco Bezzecchi che non vede l’ora di stupire.

La presentazione avverrà il 24 di gennaio a Riccione, con una grande folla che è già attesa per questo evento. La prima gara di Valentino Rossi di questo 2024 sarà la 12 ore di Bathrust prevista per il 18 di febbraio, al volante della BMW M4 GT3 del team WRT, ovviamente con il numero #46. Al suo fianco il grande Raffaele Marciello, fenomeno del mondo del GT e che ha appena lasciato la Mercedes legandosi alla casa di Monaco di Baviera, e Maxime Martin, già suo compagno di squadra lo scorso anno.

In seguito, il 2 di marzo, partirà la grande avventura del FIA WEC, nel quale il “Dottore” correrà in classe GT3. Di certo, si tratterà di una sfida molto intensa, visto che il livello è altissimo con una grande concorrenza. Nel frattempo, oggi vi parleremo di un’interessante curiosità che riguarda il suo paesino di Tavullia, ed un’attività che lui stesso ha deciso di gestire.

Valentino Rossi, ecco come si chiama il suo ristorante

Chi vive la passione per Valentino Rossi sa che Tavullia è una sorta di tempio, in cui bisogna mettere piede almeno per una volta nella vita. Da queste parti, è presente il famoso Ranch, una volta noto come la Cava, dove il “Dottore” si allena sempre con i suoi amici piloti, e dove in questi giorni è andata in scena la 100 km dei campioni. Si tratta di una gara che ogni anno raccoglie tantissimi talenti del mondo delle due ruote, ed ovviamente anche tanto pubblico.

Oltre al Ranch, troviamo anche la sede della VR46 Academy, l’azienda che si occupa di far crescere talenti, e che ora è concentrata sul team di MotoGP che vede al via Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Oltre agli immancabili store ufficiali, è presente anche il Bar Pizzeria da Rossi, vale a dire il ristorante ufficiale del pilota di Tavullia. Si tratta anche della sede del fan club, un luogo magico che dovete assolutamente visitare.

Valentino Rossi è stato in grado di scrivere la storia delle due ruote, ed il suo mito, nonostante il ritiro, è più acceso che mai. Il ristorante ha ottime recensioni sul web, il che significa che anche il livello di cucina è ottimo. Dunque, se vi dosse capitare di passare per il paesino di Tavullia, che ricordiamo è situato nelle Marche, in provincia di Pesaro-Urbino, fateci un salto, perché non ve ne pentirete.