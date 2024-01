Quanto costa un giro in Ferrari a Monza? La cifra è assurda

Quello che c’è tra la Ferrari e Monza è un rapporto fatto di amore e passione, che anche voi potrete vivere. Ecco le cifre da spendere.

Il marchio Ferrari è quello più amato del pianeta quando si parla di automobili, con il Cavallino che, di anno in anno, riesce sempre a stupirci tirando fuori delle auto da sogno. Il 2023 si è chiuso con delle vendite sempre più in crescita, grazie a dei modelli in grado di migliorare sotto il profilo del design e delle performance, senza mai venire meno al DNA della casa di Maranello.

Oggi vi parleremo della cifra che c’è da pagare per provare un’auto del Cavallino sulla pista di Monza, sulla quale le Rosse hanno vinto per ben 19 volte in F1 nel Gran Premio d’Italia. Guidare una Ferrari su questo tracciato è come vivere un sogno, ma è ovvio che non ci si può attendere un’esperienza economica. A tal proposito, andiamo a dare un’occhiata alle opzioni che sono a vostra disposizione.

Ferrari, ecco i prezzi per girare sulla pista di Monza

Sul sito web “Fanpage.it“, è stata data la risposta alla domanda che molti appassionati della Ferrari si fanno, e che è relativa all’esborso economico che occorre fare per girare a Monza su una Rossa. Rosario Campagna, titolare di Puresport, dà la possibilità alla gente di testare le auto del Cavallino, dando a tutti l’emozione di poterlo fare su una delle piste che hanno più storia al mondo, ovvero quella brianzola.

Per quello che riguarda l’esperienza di base, occorrono ben 329 euro per effettuare un giro di pista, anche se prima di girare c’è la possibilità di prendere parte ad un briefing della durata di un’ora con vari piloti professionisti, che insegnano a come comportarsi in pista. La vettura che andrete ad utilizzare, almeno al giorno d’oggi, è la splendida 296 GTB, uscita nel 2021 e spinta da un motore V6 biturbo, collegato ad un sistema Plug-In Hybrid.

Se il vostro desiderio è quello di gustarvi al massimo l’esperienza alla guida di una Ferrari, ci sono anche altre due opzioni, che risultano essere ben più costose. Occorrono infatti 899 euro per 3 giri, mentre si sale alla folle cifra di 1.549 euro per girare a Monza per 5 giri, regalandosi oltre 10 minuti sulla pista italiana a bordo della Rossa. Come potrete immaginare, non si tratta di una spesa che tutti si possono permettere, ma siamo certi che nessuno si pentirà di aver svolto un’esperienza di questo tipo.