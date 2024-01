Pedrosa, elogio da brividi per Valentino Rossi: sentite cosa ha confessato

Il bicampione del mondo delle classe 125 e 250, Dani Pedrosa, ha parlato del suo ex rivale Valentino Rossi. I fan sono rimasti a bocca aperta.

La Honda non sta più comandando la classifica dopo anni di dominio targato Marc Marquez. Pedrosa conosce benissimo il talento di Cervera, ma ha avuto modo di addentrarsi nelle dinamiche di Valentino Rossi in numerose situazioni. Dani si è ritirato nel 2018, lasciando spazio a Jorge Lorenzo nel team HRC. I risultati deludenti del maiorchino lo spinsero ad appendere il casco al chiodo nel 2019.

Lorenzo, Pedrosa e Marquez sono stati una istituzione in top class. Il centauro di Sabadell è nato nel periodo storico peggiore per vincere in MotoGP. L’occasione più ghiotta, probabilmente, la ebbe nei primissimi anni in Honda quando fu il teammate Nicky Hayden ma non riuscì ad approfittare di una fase di flessione del Dottore. Il centauro iberico poi si trovò difronte anche un Casey Stoner al top della forma. Di occasioni quindi ne ha avute tre in sostanza, chiudendo sempre al secondo posto della graduatoria.

Fu surclassato da Marc Marquez che vinse 6 mondiali in 7 anni. Oggi lo scenario in casa Honda è molto diverso perché l’HRC è scivolata all’ultimo posto della graduatoria e avrebbe avuto bisogno di un uomo chiave come Pedrosa anche in qualità di test. Marc Marquez ha deciso di dire addio alla casa giapponese e accettare un contratto a ribasso della Ducati.

Dani sta provando a portare la KTM a lottare, stabilmente, con Ducati, ma ci vorrà ancora del tempo. Ogniqualvolta è sceso in pista ha sempre dimostrato il suo immenso talento. In ogni caso i suoi consigli sono risultati indispensabili per Miller e Binder. Potrebbe dare un bel apporto anche al giovane Pedro Acosta che correrà con il team satellite GasGas nella prossima annata.

L’affermazione di Pedrosa su Valentino Rossi

Il Dottore, classe 1979, si è ritirato nel 2021. Pedrosa ha raccontato delle sue recenti esperienze in pista. Il pilota compirĂ , nel 2025, 40 anni. “Nel mio caso essere ad un evento unico mi permette di dare il massimo, ma è un calendario aggressivo per i piloti – ha sancito in un documentario su DAZN il rider spagnolo – All’epoca in cui Rossi aveva la mia etĂ e riusciva a vincere gare ed essere sul podio, aveva tanti meriti“.

Nel Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 ha lottato con Bagnaia, arrivando quarto. “Ho trascorso un magnifico fine settimana, ma essendo così vicino al podio, mi sarebbe piaciuto salire e godermelo. Sono molto contento che quel weekend sia finito […] Ero molto stanco, molto stanco dei viaggi, di dover giustificare tutto, degli ospedali e degli infortuni… essendo un tester tutto questo si riduce. Se voglio continuare a essere coinvolto in qualche modo è perchĂ© amo le motociclette”, ha chiosato l’attuale tester KTM Pedrosa.