Valentino Rossi, villa da vero re: ecco la dimora del Dottore

Valentino Rossi ha deciso di non lasciare l’Italia, nonostante tutte le diatribe con il fisco. Ecco dove si trova l’antica casa del 9 volte iridato.

Valentino Rossi ha deciso di stare accanto alla sua gente. Il centauro è nato ad Urbino ma è cresciuto nel piccolo comune di Tavullia nelle Marche. Si tratta di un borgo storico, locato al confine tra la provincia di Pesaro e la provincia di Rimini. E’ proprio tra quelle vie che il figlio d’arte di Graziano ha iniziato a muovere i primi passi su mezzi a motori.

Insieme ad Uccio Salucci, storico compagno di avventure, ha cominciato a correre sui kart, sulle minimoto e persino a bordo di Apecar. Su Valentino Rossi ci sono sempre state tantissime aspettative, ma è riuscito anche ad andare le speranze di un intero popolo. La vicinanza della sua gente è risultata fondamentale nel percorso di crescita del campione che è e rimarrà l’unico nella storia del motociclismo ad aver vinto in tutte le categorie a cui ha preso parte.

Dopo i trionfi con Aprilia in classe 125 e 250, il centauro di Tavullia ha conquistato 7 Mondiali in top class, 4 con Yamaha e 3 con Honda. Dopo il ritiro avvenuto nel 2021, a seguito di una annata disgraziata in sella alla M1 del Team Petronas, il #46 ha scelto di lanciarsi nell’esperienza a bordo delle vetture GT. Si è tolto delle belle soddisfazioni nel 2023 nell’abitacolo della BMW. La partecipazione al Fanatec GT è stata indispensabile nei primi anni di vita di Giulietta, concepita dall’amore con Francesca Sofia Novello.

Rispetto al corposo calendario della MotoGP, il pilota ha goduto di più tempo libero. Nel 2024 il Dottore sarà protagonista anche nel WEC. Valentino Rossi è sempre rimasto legato alle amicizie storiche e alla sua realtà di Tavullia. Ha scelto di non trasferirsi altrove, nonostante il patrimonio da capogiro che ha accumulato nel corso della sua lunga carriera. L’intera Tavullia è costruita, oramai, ad immagine del suo campione.

La dimora di Valentino Rossi

A Tavullia l’ex pilota della Yamaha ha fatto sorgere il Motor Ranch che ha formato i giovani campioni della VR46 Academy. Rider di fama mondiale come il bicampione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi devono tanto al Dottore. A Tavullia è presente anche il Fan Club Ufficiale del campione. Come potete apprezzare dalla foto in basso il tifo della marea gialla non è mai mancato. A Tavullia sono sorti negozi, ristoranti e bar dedicati al vincitore di 115 trionfi nel Motomondiale.

La reggia del campione sorge all’interno di un casale campagnolo tipico dell’area marchigiana. Nella zona esterna tutto appare molto antico, ma gli interni sono ultramoderni e funzionali ai bisogni della grande famiglia. La sua abitazione è connessa a quella della madre, Stefania Palma. Il salone centrale rappresenta lo spazio preferito da Rossi.

Nel grande living room il centauro trascorre la maggior parte del suo tempo con gli amici e la famiglia. Tutto è arredato con rimandi alla carriera del rider. E’ presente un divano grigio alle cui spalle è posta una ampia libreria a parete in cui il pilota conserva i suoi cimeli e libri preferiti. Dalle finestre della dimora si possono osservare le piste in cui si cimentano i centauri nella 100 km dei campioni.