Smart, O’Neal e John Cena provano ad entrarci: il risultato è esilarante (VIDEO)

Le Smart sono nate per brevi e comodi spostamenti in città, ma sono state concepite per fisicità normali. Guardate cosa accade con il cestista Shaquille O’Neal e il wrestler John Cena nell’abitacolo.

Le Smart hanno rappresentato una rivoluzione totale per le grandi città. Un tempo non vi erano soluzioni così ben congeniate per sopravvivere nelle giungle urbane. Il progetto ha radici lontane, sebbene per una questione di sicurezza sia entrata in produzione solo negli ultimi 25 anni. Ad oggi è tra le vetture più vendute nelle grandi Capitali del Vecchio Continente, anche grazie alla valida tecnologia targata Mercedes.

Le Smart hanno aiutato a liberare spazio nel città con una concezione di trasporto innovativo. Agilissima nel traffico e molto comoda nei parcheggi risulta l’auto ideale dal pubblico femminile, insieme alla Ypsilon e alla 500. A livello europeo è tra le regine in assoluto, ma negli Stati Uniti, considerate anche le distanze enormi, non ha fatto molta presa. L’uscita della variante elettrica nel 2020 non ha migliorato di molto la situazione delle vendite.

Di sicuro per avere un livello di Co2 nell’aria minore occorrerebbe puntare su EV di piccole dimensioni come le Smart, piuttosto che su mastodontici SUV. Di fatto l’Italia è uno dei principali mercato per la Fortwo. E’ sempre ai primi posti nella vendite. Le Smart sono scelte in realtà dove non c’è bisogno di potenze importanti per gli spostamenti.

L’esperimento in Smart

Inserire il fenomeno dell’NBA Shaquille O’Neal e il wrestler John Cena nell’abitacolo di una Smart rappresenta una missione quasi impossibile. Di fatto si tratta di due taglie extralarge per motivi diversi. Il cestista di colore è talmente alto che fa fatica anche a coricarsi con le gambe rannicchiate nel posto di guida della terza gen della Smart.

Quando iniziò a giocare nell’NBA un giovanissimo O’Neal già pesava 133 kg. Con il passare delle stagioni ha messo 30 chili, diventando ancora più robusto. Con i suoi 2,16 cm è stato tra i più stazzati dell’intera lega professionistica americana, riuscendo a vincere 3 titoli consecutivi con i Los Angeles Lakers (sempre MVP delle finali) e uno con i Miami Heat (il primo nella storia della franchigia della Florida).

L’attore e rapper statunitense, sotto contratto con la WWE, pesa invece 114 kg di soli muscoli. Al di fuori del wrestling Cena ha pubblicato l’album rap You Can’t See Me, rimarcando la sua iconica mossa sul ring. La differenza di altezza è lampante, ma l’estensione in larghezza del wrestler è altrettanto impressionante. La combinazione dei due all’interno di una Smart Fortwo è esilarante. Resistono pochissimi minuti e non potrebbero nemmeno condurre la city car. Date una occhiata al video postato dalla pagina IG Bigshaqclub. Di sicuro il nuovo SUV presentato dalla Smart potrebbe accoglierli in modo migliore. Ecco quanto costa.