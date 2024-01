Marquez già fa a pezzi Bagnaia? E’ lui il re indiscusso in Ducati

La classe regina nel 2024 promette spettacolo. In MotoGP hanno vinto 4 piloti diversi negli ultimi 5 anni, ma c’è una sola certezza per i bookmaker.

Le quote, a volte, lasciano il tempo che trovano ma rappresentano anche una indicazione di massima da tenere d’occhio. All’inizio di ogni campionato c’è chi scommette importanti cifre per ottenere un bel premio finale. I rischi, però, nel Motorsport sono molteplici. I risultati sono molto legati alle capacità dei tecnici di sviluppare mezzi top e c’è sempre l’incognita infortuni.

Proprio un terribile schianto al suolo di Jerez de la Frontera, nel 2020, ha cambiato il corso della carriera di Marc Marquez. L’ex alfiere della Honda sembrava essere una sola cosa in sella alla moto giapponese. Aveva vinto 6 Mondiali in 7 anni e con il ritiro di fenomeni come Pedrosa e Lorenzo, oltre ad un Valentino Rossi in fase calante, sembrava irrefrenabile. Il crack all’omero del catalano, invece, ha spalancato le porte del paradiso ad altri centauri della griglia.

Nel 2020 si aggiudicò il Mondiale il giovane Joan Mir su Suzuki, passato poi in Hrc al fianco di Marc Marquez nel 2023. Nel 2021 è salito, meritatamente, sul tetto del mondo Fabio Quartararo su Yamaha. Il francese è stato anche il primo rivale di Pecco Bagnaia nella stagione seguente, chiudendo al secondo posto. Nel 2022 la Ducati era già diventata la moto più brillante della griglia. Le soluzioni tecniche ideate dal gruppo di tecnici guidati dal geniale ing. Dall’Igna hanno stravolto gli equilibri della concorrenza.

Difatti, per dirla alla Marc Marquez, la stagione scorsa della top class è diventata una Ducati Cup. In quest’ottica era naturale che anche l’otto volte iridato iberico avesse voglia di cimentarsi in sella alla Desmosedici per tornare a lottare per un riconoscimento iridato. Correrà sulla Gp-23 che ha portato Jorge Martin e Pecco Bagnaia ad una sfida accesissima sino all’ultimo atto di Valencia.

MotoGP, le quote dei bookmaker nel 2024

Il prossimo campionato potrebbe essere uno dei più accesi di sempre. L’arrivo in Gresini di Marc Marquez infiammerà la sfida anche a tutti gli altri ducatisti. L’otto volte campione del mondo ha lasciato la squadra che lo ha reso una leggenda. I centri scommessi italiani saranno presi d’assalto tra qualche settimana. Credete che Bagnaia possa vincere il terzo campionato del mondo consecutivo con Marc Marquez come rivale diretto? Ecco cosa dicono le quote.

Una delle principali società di scommesse italiane, GazzaBet, ha dato i primi numeri. Marc Marquez campione del mondo nel 2024 viene pagato a 2,05€. Chi scommetterà su Pecco riceverà un compenso di 2,85 euro, mentre una puntata su Jorge Martín pagherà 4,25 € per ogni euro scommesso. Potrete avanzare la vostra preferenza e vedere lo sviluppo della nuova stagione, ma di sicuro le quote già fanno pensare.

La stagione sarà sicuramente ricca di grandi battaglia, ma ad oggi MM93 sarebbe favorito. Andrà valutata anche l’esperienza sulla moto. Sarà feeling immediato già dalle prime uscite? Lo scopriremo nella prossima entusiasmante avventura che affronteranno i rider tra un paio di mesi. Nel frattempo Marc si è già sbilanciato sulla Ducati.