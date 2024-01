MotoGP, l’annuncio su Valentino Rossi che gasa i fan: cambia tutto

Per il team di Valentino Rossi è arrivata un news spettacolare. Nella prossima stagione saranno ancor più sotto i riflettori.

La squadra guidata da Valentino Rossi ha fatto, letteralmente, i botti nel 2023. Dopo l’exploit avuto con Bezzecchi nella passata stagione, ci sarà una sfida pazzesca interna con un altro giovane italiano dalle belle speranze. Il centauro romano, Di Giannantonio, è stato il prescelto dopo l’addio di Luca Marini. Quest’ultimo ha deciso di volare in Honda per prendere il posto di Marc Marquez.

Tra il team Gresini Racing con i fratelli catalani e quello guidato da Valentino Rossi potrebbe nascere una grande sfida. Di sicuro i 4 alfieri correranno sulle Desmosedici GP-23. Si tratta pur sempre dei bolidi campioni in carica che hanno consentito a Bagnaia e Martin di lottare sino alla fine per lo scorso campionato di MotoGP. La casa di Borgo Panigale è al top. Ecco perché Marc Marquez ha deciso di lanciarsi con convinzione in questa nuova avventura e lasciare la Honda.

Il team Mooney VR46, lo scorso anno, ha surclassato quello Gresini. La crescita esponenziale del Bez ha consentito una lotta al vertice anche con quello factory. Alla fine c’è stata una differenza di punti nella graduatoria dei team di soli 31 punti in favore della Rossa, complice anche l’assenza di Bastianini in quello factory. Pramac ha conquisto la corona almeno in questa speciale graduatoria. Va detto che Uccio ha già approvato l’arrivo di Diggia al posto del Maro.

Il romano dovrà superarsi per conservare l’ambitissima sella, ma ha tutte le carte in regola. Per la prima volta la squadra italiana potrà fare affidamento su due piloti vincitori di GP. Lo scorso anno, in Malesia, si è sbloccato l’ex Gresini. Ma le buone notizie non sono finite qui.

Nuovo sponsor nel box di Valentino Rossi

Pertamina, sponsor anche Gran Premio di Singapore, è diventato il nuovo main sponsor del team Mooney VR46. L’accordo avrà una durata di 3 stagioni a partire dal 2024. Il brand indonesiano di lubrificanti, con Pertamina Enduro, sarà il partner principale della squadra di Valentino Rossi. Il nome Pertamina EnduroVR46 Racing Team nasce da una decisione strategica per promuovere due nomi già affermati nel Motorsport.

Sarà presente anche in tutte le immagini, i materiali e le comunicazioni del team VR46. “Nuovo anno, nuova stagione, nuovi colori. Benvenuti nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team”, è stato annunciato sui canali social. Aspettatevi anche un cambio di livrea rispetto al passato. Soddisfattissimo anche il braccio destro del Dottore, Uccio Salucci. Il direttore del Team VR46 ha spiegato che l’accordo segna una tappa fondamentale nella storia della squadra. Si tratta di un grande step nel raggiungimento di nuovi obiettivi.

“Ci sentiamo davvero onorati di aver siglato un accordo con un marchio di questo livello nel mondo del Motorsport. Con questa nuova sinergia, non solo condividiamo ambizioni comuni, ma uniamo le due basi di fan più grandi e fedeli dell’attuale scena MotoGP”, ha commentato Uccio. Dello stesso parere il Presidente di Pertamina Lubricants, Werry Prayogi, che ha espresso la sua felicità per la chiusura dell’accordo.