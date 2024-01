Marquez giura amore eterno alla Honda: le sue parole sconvolgono la Ducati

Marc Marquez ha deciso di lasciare la Honda dopo 11 stagioni. Il centauro correrà la sua prima annata in sella alla Ducati nel 2024, non dimenticando il suo passato.

Il primo amore non si scorda mai e Marc Marquez sembra già essere tornato su i suoi passi. Dopo il dito medio alzato al Sachsenring in direzione della Honda, tutto si è sgretolato sino all’annuncio del passaggio alla Ducati del team satellite Gresini Racing. Il catalano ha compreso che in sella alla RC213V non avrebbe mai potuto lottare contro i ducatisti e dopo aver criticato la “Ducati Cup”, nel 2023, ha firmato un annuale per la prossima annata.

Tutto lascia pensare che Marc si troverà a meraviglia in sella alla Desmosedici. Il sorriso sfoggiato in occasione dei primi test a Valencia rappresenta un gran bell’indicatore di come abbia già riscontrato un feeling con la sua nuova moto. Del resto avrà avuto ampie rassicurazione da parte di suo fratello Alex che, nel 2023, ha corso nel team satellite guidato da Nadia Padovani.

L’attesa è molto elevata per assistere ad una battaglia totale tra 8 ducatisti. Non solo Marc avrà voglia di convincere i vertici della casa di Borgo Panigale di promuoverlo al fianco di Bagnaia sulla Rossa, ma vi saranno tanti altri rider motivatissimi. Morbidelli, arrivato nel team Pramac al posto di Zarco, è all’ultima importante chiamata della sua carriera in top class. Di Giannantonio vorrà convincere Valentino Rossi delle sue qualità, dopo l’esperienza agrodolce in Gresini.

Bastianini vorrà tenersi stretta la sella del team factory, dopo una annata sfortunata, tanto desiderata dal vice campione del mondo Jorge Martin. Sarà un tutti contro tutti, senza dimenticare il terzo incomodo Marco Bezzecchi ed un Alex Marquez con un anno di esperienza in più sulla Desmosedici. In questo scenario hanno sorpreso le ultime parole rilasciate da Marc sulla casa di Tokyo.

Dichiarazione d’amore di Marquez alla Honda

Il rapporto tra il brand dell’ala dorata e Marc si è concluso tra mille polemiche. Lo spagnolo sembra quasi pentito di come è andata a finire dopo 6 riconoscimenti iridati conquistati in top class. Quando gli è stato chiesto se tornare in Honda fosse un’ipotesi da tenere in considerazione qualora il marchio giapponese migliorasse in futuro, nessuno si aspettava una apertura così netta.

“Non voglio chiudere le porte“, ha affermato MM93, come riportato su Motorsport.com. “Chissà, forse gli altri costruttori non vorranno sentirlo (Ducati in primis, ndr), ma Honda sarà il team della mia vita, della mia carriera. Ho conquistato sei titoli mondiali e tante vittorie. Con altri costruttori non faro tutti questi numeri. Honda sarà sempre la squadra più speciale nel mio cuore, ma vedremo se in futuro le nostre strade si incroceranno di nuovo. Non sarà solo una mia decisione“.

Come la prenderanno in casa Ducati? Molti fan già non sembrano entusiasti dell’arrivo di Marc che, senza troppi giri di parole, potrebbe risultare anche una meteora in Emilia. Tutto dipenderà dai risultati nel 2024. Lo scopriremo solo vivendo, ma il suo messaggio è stato piuttosto chiaro.