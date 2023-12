MotoGP, occasione unica per Marc Marquez: chance ghiotta per lui

L’ex pilota della Honda, Marc Marquez, ha vinto tanto, ma il meglio potrebbe ancora avvenire. Ecco cosa bolle in pentola in casa Ducati.

Marc ha avuto coraggio a cambiare aria dopo una vita spesa in sella alla Honda RC213V. Nel corso della sua carriera è stato tante volte giudicato in modo sbagliato sotto questo profilo. Si era detto che, a differenza di centauri come Rossi, Lorenzo e Stoner, non aveva il fegato per provare a vincere su due moto diverse. Nel 2024 proverà a mettere a tacere i detrattori, dimostrando in pista di essere ancora un numero 1.

Si trova ad un importante punto della sua vita. A 31 anni nessuno ha mai vinto in era moderna nella classe regina. Avrà a disposizione la migliore moto del lotto. La Ducati oggi è il punto di riferimento assoluto in MotoGP. Bagnaia, Bastianini, Martin e Morbidelli saranno sulla versione aggiornata della Desmosedici. MM93 correrà sulla vettura con cui Bagnaia si è confermato campione del mondo.

L’adattamento pare subito essere stato di altissimo profilo. A Valencia è rimasto molto soddisfatto del suo primo assaggio in sella al bolide emiliano. Vi sono delle variabili, però, che potrebbero giocare un ruolo di primo piano nell’intera questione. Prima di tutto Marc viene da 4 anni pessimi, conditi da infortuni serissimi e lunghe riabilitazioni. E’ dal 2019 che lo spagnolo non completa un intero campionato. Nel 2023 potrebbe avere una grande occasione se sfrutterà al massimo le potenzialità della Ducati del Team Gresini Racing.

Lo scenario di mercato su Marc Marquez

Il pilota ha davanti a sé diverse strade. Ha firmato un annuale con il team satellite Gresini. Se dovesse tornare alla vittoria potrebbe essere anche lanciato nel team factory. Bastianini è in scadenza a fine anno e potrebbe liberarsi una sella che interessa tanto anche a Jorge Martin, vice campione del mondo 2023. Se non dovesse concretizzarsi la strada che conduce al team factory, Marc potrebbe trovare spazio in KTM e in Honda nel 2025.

La casa di Tokyo dovrà rimettersi in sesto dopo gli ultimi disastrosi anni. Al posto dello spagnolo è arrivato Luca Marini dal team Mooney VR46. Ci sarà anche Zarco nel team LCR che potrà dare una mano nello sviluppo, ma ci vorrà molto tempo. L’attuale manager di alcuni rider, Alberto Vergani, ha commentato cosa potrà accadere nella prossima stagione. In una intervista riportata su Motosan e rilasciata a GPOne.com ha parlato anche della situazione Marquez. Il talento di Cervera sposterà gli equilibri della griglia. Vi saranno tanti piloti in scadenza e potrebbero esserci delle rivoluzioni totali. C’è chi giocherà d’anticipo e la Ducati ha già parlato di una dead line.

Alberto Vergani ha dichiarato: “Se Marc riesce ad affrontare una stagione vincente, la Ducati deve portarlo nella squadra ufficiale, anche perché poi ci sono gli sponsor he spingeranno quella direzione (RB in primis che segue la carriera di Marquez, ndr). Conoscendo Luigi Dall’Igna, non credo che voglia perdere un Campione come Marc dopo solo un anno sulla Desmosedici, vista tutta la concorrenza disposta a prenderlo, come potrebbero volere Honda e KTM“.