Ferrari, ecco il nuovo bolide di Charles Leclerc: la supercar è spettacolare

Charles Leclerc si è regalato una nuova Ferrari da sogno, un modello che ha già mandato in visibilio i fan. Ecco i dettagli sulla vettura.

Per Charles Leclerc il regalo di Natale è stato davvero notevole, dal momento che si è assicurato una meravigliosa Ferrari, che costa circa mezzo milione di euro. Il monegasco sta vivendo un periodo non facile, dopo l’ennesima stagione deludente in cui non ha ottenuto le gioie che meritava. Infatti, il #16 non vince una gara dal 10 di luglio del 2022, in quel del Gran Premio d’Austria, illudendosi che potesse dar battaglia a Max Verstappen ed alla Red Bull per il titolo mondiale.

Il 2023 è stato però tragico dal punto di vista sportivo, con l’unica vittoria che è stata ottenuta da Carlos Sainz. Tuttavia, Leclerc ha battuto il compagno di squadra a fine stagione nel mondiale piloti, anche se, ovviamente, non si tratta di una grossa soddisfazione visto che non c’è mai stata competizione con i primi della classe. A questo punto, andiamo a vedere la Ferrari che il monegasco si è assicurato.

Ferrari, ecco la nuova vettura di Charles Leclerc

Nel post Twitter che abbiamo qui integrato, viene messa in mostra la Ferrari 812 Competizione A di Charles Leclerc, il nuovo bolide del monegasco. L’immagine sembra essere stata scattata proprio nel Principato di Monaco, patria del pilota del Cavallino. Si tratta della versione scoperta della 812 Competizione, che è un modello già di per sé estremo in termini di performance. Il colore scelto dal pilota è il bianco, con tettuccio apribile nero ed il numero 16 sulle fiancate, posto subito dietro alle ruote anteriori.

Charles Leclerc’s stunning new Ferrari 812 Competizione 😍 pic.twitter.com/NdBXguoNwx — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) December 23, 2023

Il modello dalla quale deriva è la 812 Superfast, che è stata lanciata nel 2017. Nel 2021 è toccato alla 812 Competizione, con circa 830 cavalli di potenza massima. Si tratta di un incremento di circa 30 cavalli rispetto a quella base, mentre il peso è stato diminuito di ben 30 kg. Questa è l’erede della F12tdf, ed è dotata di quattro ruote sterzanti in modo indipendenti.

Questa soluzione permette alle ruote posteriori, oltre a quelle anteriori, di regolare il raggio di sterzata, in maniera del tutto autonoma quando si inserisce la vettura in curva. L’elettronica interviene su tutte le quattro ruote, ed anche il cambio è stato nettamente modificato. I tempi di cambiata vengono ridotti di circa il 5% rispetto al modello nato nel 2017, per un vero e proprio capolavoro che la Ferrari ha messo al mondo per i suoi clienti.

La fascia posteriore del padiglione, sulla versione aperta da Leclerc, è differente rispetto a quella coupé. Il modello scelto da Charles costa ben 499.000 euro, ma è chiaro che, essendo un pilota della Scuderia modenese, avrà ricevuto un pesante sconto. Dunque, siamo sicuri che il pilota del Cavallino si possa divertire al meglio al volante di questo gioiello, nella speranza che anche in F1 possano arrivare finalmente dei tempi migliori. Le premesse, almeno per ora, non sono delle migliori, ma c’è comunque la possibilità che Charles rinnovi per tanti altri anni, si parla del 2029 come scadenza, in modo da provare a regalarsi il sogno di vincere il mondiale sulla Rossa.