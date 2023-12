Fantic Motor, novità da sballo per il 2024: appassionati di due ruote in estasi

La casa produttrice Fantic Motor ha puntato con decisione su un rinnovamento della gamma di alto profilo. Ecco tutte le new entry nel listino.

Il nuovo anno è alle porte e le novità in casa Fantic Motor non tarderanno ad arrivare dopo i successi dello scorso anno. Fantic Motor è una azienda italiana, fondata nel 1968. A seguito di recenti investimenti e prodotti di successo come le Caballero, le moto di casa Fantic hanno conquistato i motociclisti del passato e del presente.

Per il 2024, infatti, la gamma si amplierà con moto da enduro, ma soprattutto stanno arrivando delle stradali estreme. Dal 2015 ad oggi l’azienda ha fatto grandi numeri di vendite nel settore enduro ma presto le naked come la Stealth 125 e Fantic Imola Concept, stradale, ritaglieranno un nuova ed ulteriore fetta di motociclisti in erba.

La Stealth 125 presenta un motore Minarelli 125 4T ed è dotata di Variable Valve Actuation System e frizione antisaltellamento. E’ una piccola moto dalle linee moderne ed essenziali. Il telaio è misto, acciaio-alluminio, e presenta un forcellone in alluminio con capriata inferiore. E tutto è pensato all’insegna del contenimento del peso, la moto è dotata di display TFT da 5″ con Bluetooth, fari a LED, e possibilità di avere ABS Cornering e Traction Control.

La naked sarà affiancata dalla concept model Imola una sportivissima pura, da cui la stessa Stealth è stata derivata. In casa Fantic sono previste novità anche per la ormai storica Caballero che si presenterà con nuovi componenti: nuovi fari, frecce, codino con portatarga integrato, nuovo display (display LCD da 4 pollici, che aggiunge l’indicatore di marcia e la temperatura del motore. Date una occhiata alle novità presentate dalla Benelli con best seller di qualità.

Sorprese in casa Fantic

Nuovi anche i componenti della ciclistica, come il forcellone in alluminio fuso in conchiglia, che ora equipaggia la 500 e che è ispirato alla versione con motore 700 che farà pesare sulla bilancia, la moto, qualche kg in meno per un totale di 150 Kg rendendola ancora più agile e maneggevole tanto in città quanto in fuoristrada. La moto sarà, naturalmente, dotata di ABS.

Tre le tipologie disponibili: Rally (fuoristrada), Deluxe (urban) ed Explorer (Adventure). L’app Fantic Garage per iOS e Android sarà in grado di gestire funzionalità, manutenzione e navigazione della moto. A volte ritornano e parliamo delle 2T. Per il 2024 Fantic ha pensato di rilanciare una enduro dura e pura, la XE 300 2T è la versione commerciale della moto campione del mondo Junior2 con Albin Norrbin.

Motore Minarelli dotato di un sistema di iniezione elettronica a doppio iniettore della Dell’Orto. La XE 300 rispetta la direttiva Euro 5+. Infine, c’è la XEF 310 4T, moto totale che riassume i pregi della 300, l’estrema agilità, sospensioni professionali e facilità di utilizzo. Sospensioni Kayaba SSS con setting dedicato, dischi freno da 270mm sull’anteriore e 245mm sul posteriore. Fantic all’ultima edizione EICMA strizza l’occhio al futuro anche con una supermotard elettrica: Motard-EV, con i suoi 95 kg di peso e un’autonomia di 130 km, nasce per quei giovani attenti all’ambiente ma che vogliono divertirsi tantissimo.