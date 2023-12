TvPlay arriva su Samsung TV: il canale per non perdervi le nostre live

Vi sono progetti che meritano di essere raccontati e apprezzati anche sui migliori TV al mondo. TvPlay è fiera di poter annunciare la collaborazione con Samsung TV.

Tutto è iniziato su Twitch ed è continuato, in parallelo, su YouTube. La prima TV crossmediale italiana continuerà la sua ascesa sulle TV Samsung attraverso il portale Samsung Tv Plus. Il sistema permetterà di raggiungere tantissimi appassionati che, in modo gratuito, potranno assistere alle live di TvPlay, oltre a tutti i canali di intrattenimento, film, serie TV e tanto alto.

Per connettervi alle nostre live su Samsung Tv Plus vi basterà digitare il canale 4526 sul telecomando. Il servizio video è free e non ha bisogno di abbonamenti, dispositivi aggiuntivi o carte di credito. Ci teniamo a dirvi che la piattaforma multimediale sarà disponibile anche su smartphone e tablet, Android 8.0 o superiore, usando la barra delle applicazioni situata nella parte inferiore dello schermo del tuo TV. Vi basterà cliccare sull’app Samsung TV Plus per dare inizio ad una esperienza di intrattenimento innovativa.

Samsung, le proposte di TvPlay

In pochi semplici passi avrete a disposizione tutte le nostre trasmissioni, a partire dal programma Buongiorno TvPlay, dedicato all’apertura dei quotidiani sportivi. Inoltre, le rubriche dedicate al calciomercato e al betting che hanno già coinvolto milioni di appassionati. Focus in particolare anche sui top club di serie A. L’informazione si estende anche al basket e altre discipline sportive.

Il racconto dei match con il collegamento allo stadio degli inviati di TvPlay, in connubio con il pensiero di telespettatori e utenti che condividono le loro idee in chat, hanno creato un seguito clamoroso. La presenza di ex calciatori ed influencer, inoltre, ha aiuto a creare un engagement spettacolare. La nostra parte è stata fatta con un focus sui motori con la trasmissione Ultimo Giro, dove i principali temi delle domeniche di Formula 1 e MotoGP sono stati trattati.

Il direttore di TMW Antonio Russo, insieme al conduttore Filippo Gherardi e gli opinion leader Davide Russo e Giovanni Messi saranno protagonisti anche nella prossima stagione. Con tanti ospiti d’eccezione vi aspettiamo numerosi nel 2024 su Twitch, YouTube e la Samsung TV.