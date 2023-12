Marquez fa a “spallate” con Valentino Rossi: la raccomandazione per tenersi la Honda

I cambiamenti clamorosi in casa Honda hanno visto ancora protagonisti Valentino Rossi e Marc Marquez. Vediamo cosa bolle in pentola.

E’ clamoroso che, come sempre, i due piloti più forti della storia della MotoGP si ritrovino uno contro l’altro, nonostante il Dottore si sia ritirato al termine del 2021. Sono trascorsi più di 2 anni dall’ultima volta in cui il numero 46 ha corso in pista, ma continua a muovere i fili di un Paddock sempre più in crisi di identità .

Se da una parte il mondo intero sta celebrando una Ducati al top, le altre case costruttrici ed i suoi protagonisti hanno fatto clamorosi passi indietro. Nel Motorsport moderno senza un mezzo all’altezza nessuno è in grado di vincere, nemmeno Marc Marquez. Il fenomeno di Cervera, al di là dei tanti problemi fisici avuti in pista, ha avuto bisogno di un molto tempo per riprendere la forma fisica ottimale. Dopo operazioni alla spalla, diplopia e altre fratture, è tornato a pieno regime solo nella seconda metà del 2023.

L’otto volte iridato si è reso conto che non avrebbe mai potuto lottare contro le Desmosedici se fosse rimasto in sella alla RC213V. A quel punto ha deciso di rompere gli indugi, fare delle dichiarazioni pubbliche molto forti ed accordarsi con la Ducati. Il team Gresini Racing dopo aver accolto Alex, fratello minore di Marc, ha aperto le porte anche al #93 al posto di Giannantonio. Quest’ultimo è parte di un intreccio, cominciato dal Cabroncito in Gresini e continuato con l’annuncio di Luca Marini in HRC.

Valentino Rossi e Marc Marquez, intreccio infinito

La Honda ha provato a chiudere con il passato. In molti hanno dato la responsabilitĂ al team manager Alberto Puig. Quest’ultimo sarebbe potuto essere sostituito dopo i cattivi risultati ottenuti nelle ultime annate. Lo spagnolo, dopo aver vinto due mondiali nell’era post Suppo, non è riuscito a consegnare nelle mani di Mir, Rins, Nakagami e Marquez delle moto all’altezza. Nel finale di stagione di Valencia si era parlato di Davide Brivio, che lavora nel progetto Formula 1 dell’Alpine.

Per ora i rumor si sono rivelati essere infondati. Nonostante Valentino Rossi avrebbe fatto i salti di gioia in relazione al rapporto con suo fratello Luca nel box HRC, Puig si prenderĂ cura del personale della squadra corse giapponese anche nella prossima stagione. Marquez, che ha un rapporto molto stretto con Puig, è convinto che sia il caposquadra giusto per la Honda: “L’ho detto tante volte e continuerò a farlo. So che ci sono persone che criticano Alberto. Ma è normale che quando la gente è onesta non ha tanti amici. Alberto mi ha sempre dimostrato onestĂ . Lui ti ascolta. Poi quando ha i suoi pensieri li realizza”.

Secondo Marquez l’attuale manager è, fondamentale, per i progetti della casa di Tokyo. “Dal mio punto di vista Alberto ha buone idee per il futuro della Honda. Penso che sarebbe un errore tagliargli la testa. E’ stato sempre molto chiaro. Ha un progetto in testa in cui alcune cose sono state realizzate, altre sono state no. Ma mi sono sempre piaciute le sue idee“, ha concluso Marc che è rimasto fedele al suo connazionale, nonostante il passaggio in Ducati.