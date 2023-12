Chi sono i proprietari della Benelli? L’Italia c’entra ben poco

La Benelli è uno storico marchio che produce moto, ma ora la proprietà è ben diversa da quella del passato. Ecco a chi appartiene.

L’Italia è ricca di storia per quello che riguarda i motori, sia a due che a quattro ruote. Di certo, quello attuale è un periodo più felice per le moto se parliamo di corse, dal momento che la Ducati sta dominando la scena in MotoGP ed in Superbike, oltre a crescere in modo esponenziale per ciò che riguarda le vendite. Tuttavia, oggi vi parleremo di un marchio che è forse meno famoso, ma che non per questo non merita di essere raccontato. Stiamo facendo riferimento alla storica Benelli, che esiste da ben più di un secolo.

La sua nascita avvenne nel 1911 a Pesaro, nelle Marche, ed ancora oggi, la sede italiana è situata proprio in questa città. In particolare, a Pesaro si svolgono le attività di progettazione, sviluppo e marketing, il tutto in sinergia con quella che è la casa madre, di cui vi parleremo in seguito.

Per quello che riguarda le origini, la Benelli è un marchio davvero storico, dal momento che è stata la prima casa motociclistica italiana ad essere nata, ben prima di Ducati, Aprilia e Moto Guzzi. Tuttavia, c’è comunque un aspetto negativo per quello che riguarda questo costruttore, che non può non preoccupare anche tutte le altre realtà del nostro paese.

Benelli, ecco chi sono i suoi proprietari

Come sempre più spesso accade, i marchi italiani vengono acquistati da realtà straniere, molto facilmente cinesi. Infatti, la Benelli è stata comprata nel 2011 dalla Qianjiang Motor, che è a sua volta controllata dalla Geely Holding Group. Di certo, quest’ultima è ancora più famosa, dal momento che è un colosso soprattutto per quanto riguarda le quattro ruote, e che è in continua ascesa grazie alle auto elettriche che commercializza a prezzi bassi. Dunque, da ormai 12 anni non è più parte dell’Italia a tutti gli effetti, e la conferma ci arriva anche dai nomi di quelle che sono le persone chiavi, quelle che fanno parte del consiglio di amministrazione.

Il presidente si chiama Yu Jin, mentre Yan Haimen è l’amministratrice unica. Tra di loro, spunta il nome di un solo italiano ai piani alti, ovvero quello di Gianni Monini, che occupa il ruolo di direttore commerciale. Per il resto, questo marchio è ormai del tutto sotto il dominio cinese, con la conferma che ci arriva anche dalla fabbrica nelle quali sono prodotte le moto. Da ormai parecchi anni, infatti, esse non vengono più create a Pesaro, dove ciò era avvenuto per quasi un secolo, ma tutto si è spostato in piena Asia.

La fabbrica che produce le Benelli è a Wengling, in Cina, una vera e propria delusione per gli amanti del Made in Italy. Per quanto riguarda il prodotto moto, c’è da dire che questi modelli sono ancora oggi molto apprezzati, ed in molti sognano di poterne acquistrare una. Di certo però, non può mancare l’amarezza nel constatare che un altro marchio italiano è ormai stato delocalizzato.