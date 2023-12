Quanto costano le gomme della Pirelli? Rimarrete meravigliati

Resterete a bocca aperta per quanto riguarda i costi della gamma delle mescole Pirelli. Ecco quanto dovrete sborsare per dotare la vostra auto di 4 mescole della casa italiana.

Il brand meneghino è, certamente, tra i migliori al mondo in tema di gomme. Il settore che da sempre ha caratterizzato il core dell’azienda Pirelli ha accresciuto la sua fama del mondo con il monopolio ottenuto nella categoria regina del Motorsport. La presenza in F1 ha rappresentato una vetrina perfetta per un marchio che aveva già apposto la sua firma in altri ambiti sportivi.

Dopo anni di sfide al vertice tra Michelin e Bridgestone, l’azienda italiana si è presa un impegno importante in una fase di trasformazione radicale della Formula 1. Dopo le polemiche iniziali sulle mescole, nella precedente era ibrida, negli ultimi due anni con il passaggio alle monoposto ad effetto suolo e le gomme da 18 pollici sono, ulteriormente, migliorati gli standard e le performance in pista.

Dall’esperienza ottenuta nel Motorsport i tecnici della Pirelli si portano a casa anche un discreto quantitativo di dati, utile per comprendere al meglio anche il comportamento delle mescole. Quelle utilizzate in strada, infatti, presentano caratteristiche diverse ma sono improntate sui medesimi alti valori del brand.

Pirelli, il costo delle gomme

Essendo al top nel settore, la Pirelli ha anche delle sottomarche che possono permettervi di risparmiare un po’ di soldi. Le mescole Pirelli Cinturato P7 garantiscono un comfort di guida ineguagliabile. Queste mescole sono caratterizzate da una bassissima resistenza al rotolamento e possono essere usate, esclusivamente, nel periodo estivo. Prendiamo come riferimento il top di gamma.

Il consumo delle mescole è basso. Dispongono del sistema PNCS (Pirelli Noise Cancelling System) che, attraverso a un dispositivo fonoassorbente installato negli pneumatici, riduce del 50% il rumore proveniente dall’esterno dell’abitacolo. Le emissioni di gas ne beneficiano, tuttavia il costo non è modico. Sul mercato le gomme Pirelli Cinturato P7 vanno dai 16 ai 21 pollici. I modelli piĂą piccoli costano meno rispetto a quelli piĂą grandi: si parte da prezzi inferiori ai 60 euro, per poi salire e toccare cifre di 80 / 90 euro, sino ad arrivare a cifre superiori ai 110 euro.