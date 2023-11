Nuova Fiat 500 con super sconto di 1500 euro: ecco i dettagli della promo

La FIAT 500 piace ai giovani e ai meno giovani che rivedono nelle linee sinuose moderne lo stile dell’auto che spopolò negli anni d’oro del Belpaese. Ecco l’offerta imperdibile.

E’ un momento spettacolare per la FIAT. Dopo la fusione del Gruppo FCA e PSA in Stellantis i programmi sono stati tutti rispettati. Hanno fatto scalpore la Topolino full electric e il nuovo SUV di Segmento B ha messo in mostra una nuova versione ibrida, la 600 Hybrid.

Tanti costruttori hanno scelto di produrre maestosi SUV, ma i vertici del brand hanno preferito, almeno per ora, continuare con vetture in linea con le esigenze delle strade italiane. La 500, nelle sue varie declinazioni, ovvero C, L, L living e X ha allargato il concetto di city car. La Nuova 500 elettrica è diventata l’EV più venduta alle nostre latitudini. La 500 presenta un sistema di ricarica rapida da 85 kW. In soli 5 minuti la batteria della city car può caricarsi fino ad un’autonomia di 50 km.

L’universo Stellantis, infatti, continua a crescere a suon di fatturati record. Proprio come la Panda, la 500 è una delle auto preferite dalle donne e, proprio grazie a questo stile alla moda, ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali. I tecnici sono stati eccezionali a realizzare più varianti che mettessero in risalto il DNA della vecchia 500. Stilisticamente non è diversa dalla sorella termica. La city car ha ricevuto ben 33 premi internazionali, assegnati dagli addetti ai lavori di 9 paesi diversi.

Offerta per la 500 ibrida

La nuova FIAT ha scelto un look moderno e giovanile. La vettura ha avuto un restyling nel 2015, principalmente nella zona del paraurti e dei gruppi ottici. Il baule è regolare e, nel 2015, è stato introdotto un intuitivo impianto multimediale con schermo di 5″ o 7″ al centro della plancia. L’automobilista ha disposizione tutte le informazioni necessarie. La versione ibrida con l’aggiunta di una batteria elettrica, versatile, precisa e silenziosa nel traffico cittadino è perfetta per coloro che vogliono risparmiare qualcosa dal benzinaio.

La 500 1.0 70 cv Hybrid costa da listino 18mila euro (IPT e contributo PFU esclusi), va in promo a 14.450 euro oppure 12.950 euro solo con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. Il finanziamo Stellantis Financial Services Italia S.p.a. funziona con un anticipo zero e con le seguenti caratteristiche: Importo Totale del Credito 13.257,90 €; Importo Totale Dovuto 18.385 € composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 €, Interessi 4.488 €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 34,13 €.

L’offerta include servizi facoltativi di Identicar 12 mesi 265 €, Tyre Insurance 42,9 €. Tale importo è da restituirsi in n° 60 rate come segue: n° 1 rate da 0 €, n° 58 rate da 210 € incluse spese di incasso mensili di 3,5 € e una Rata Finale Residua di 6.169,1 € (pari al Valore Garantito Futuro). TAN (fisso) 8,75%, TAEG 10,66%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente programmata, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 50.000 km.