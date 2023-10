Quanto fa una FIAT Panda con un litro di benzina? Ecco quanto consuma

Chi acquista la FIAT Panda, probabilmente, conosce i suoi consumi. Uno dei motivi dell’acquisto sta proprio nel risparmio al distributore di benzina.

La FIAT Panda ha espresso in modo chiaro il concetto di city car all’italiana. Si tratta di una vettura piccola e facile da gestire. Tutti, guidandola sono impazziti, dando anche l’impressione di poter essere una utilitaria che negli anni è cresciuta sul piano dell’allestimento e dei materiali dell’abitacolo.

Il primo modello di Panda che fu commercializzato nel ’80 era, davvero, spartano. La prima serie fu opera di Giorgetto Giugiaro nel 1980. La seconda, invece, realizzata nel 2003 è nata dall’estro di Giuliano Biasio per Bertone, mentre l’ultima nata nel 2012 è stata progettata nel centro stile Fiat sotto la direzione di Roberto Giolito.

Da allora il prezzo è aumentato, ma è sempre rimasta al top delle vendite. In sostanza per un giovane neopatentato o una famiglia che usa l’auto in città è sempre una super soluzione a tanti problemi. Occhio a non girare in cinque passeggeri perché la Panda è omologata per quattro persone. Nella Panda, come per la 500, è possibile avere il quinto posto pagando a parte.

I consumi della FIAT Panda

In ogni caso è un’auto talmente diffusa che ha anche il lato negativo di essere molto ricercata dai ladri per i pezzi di ricambio. L’utilitaria della casa piemontese, al di là di alcuni difetti, piace per la praticità nel traffico, risulta valida anche per qualche gita fuori porta. Lo spazio a bordo è notevole nell’ultima versione per essere un’auto di segmento A. La nuova Fiat Panda potrebbe essere modellata sulla piattaforma CMP della PSA, la stessa della Peugeot 208.

Nel 2024 dovrebbe, quindi, arrivare il nuovo modello che potrebbe anche rappresentare una clamorosa novità per quanto riguarda l’elettrico. Si prefigge, infatti, di diventare l’EV del popolo. Una missione che oggi hanno fallito tanti produttori. E’ stata la prima auto, nel 1986, di lunghezza inferiore ai 4 metri a montare una motorizzazione diesel e a disporre di trazione integrale, fu anche la prima ad avere una alimentazione elettrica con la Panda Elettra nel 1990.

Ha segnato un’epoca, inoltre, avendo conquistato il premio di Auto dell’anno, nel 2004, e siglando un primato leggendario sull’Everest con la vecchia 4×4 del 2004. Rimanendo sui motori attuali della Panda e sui consumi, per chi dovesse sceglierla vi sono ottime notizie.

Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Red; Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Garmin; Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Cross; Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid e Panda 1.2 Fire 69cv S&S EasyPower sono tutti al top per prestazioni e consumi. I chilometri che la Fiat Panda riesce a fare con un litro di carburante sono compresi in un range che va dai 14,9 km sulle strade urbane ai 23,3 km (fuori città).

Questo, naturalmente, per quanto riguarda i km dichiarati dall’azienda produttrice. Quelli rilevati, in fase di test, sono un po’ più bassi: 14,1 in città e 17,5 fuori città. Sono, comunque, numeri validissimi per un’auto che oramai ha più di 10 anni sulle spalle.