Mercedes, modello raro dimenticato per 15 anni: poco dopo accade una cosa incredibile

Basta poco per cambiare il volto a vetture d’epoca messe male. Ecco cosa è accaduto dopo un car wash epico a questa Mercedes.

Vi sono auto storiche che non sono trattate con il giusto rispetto dai proprietari. Si tratta di amore per le quattro ruote, ma anche attenzione a ciò che si possiede. In tantissime occasioni vi abbiamo raccontato di spettacolari modelli di auto lasciati sotto centimetri di polvere. La fine che certi proprietari fanno fare a queste vetture è diventata la fortuna di specialisti di car wash.

Definirli lavaggio è un po’ riduttivo, come vi accorgerete nel video in basso. Si tratta di veri e propri restauri atti a riportare in vita vetture che per anni sono state, completamente, dimenticate. In alcun casi vengono anche abbandonate all’aperto quasi con l’esigenza di disfarsene. In Italia certe cose, difficilmente, potrebbero avvenire, salvo criminali inseguiti dalla polizia che hanno preferito far perdere le proprie tracce, abbandonando le macchine in giro in fretta e furia.

La Mercedes 230S è stata un’auto fondamentale per la casa di Stoccarda. I modelli W114 e W115 avevano una medesima designazione interna usata per una generazione di berline e coupé a 5 passeggeri con motore anteriore, trazione posteriore introdotte nel 1968, ed uno stile inconfondibile. Si trattava di una 3 volumi nate dall’estro di Paul Bracq che spazzarono via i modelli precedenti. I modelli W114/W115 si differenziavano sul mercato per le targhette relative alla cilindrata del motore.

I modelli W114 avevano motori a 6 cilindri e furono immessi sul mercato come 230, 250 e 280. I modelli W115 vantavano motori a 4 cilindri e furono commercializzati come 200, 220 ,230 e 240, mentre i modelli diesel portavano una distinta designazione D. Per la prima volta dal dopoguerra questi modelli avevano sospensioni di nuova progettazione, non derivate dai modelli precedenti.

Il restyling della Mercedes dopo 15 anni

Si tratta di un modello storico che ebbe un certo appeal anche in Italia. Si trattava di una berlina di rappresentanza con un design molto riconoscibile. L’auto tedesca era ricoperta di sporco e detriti che non sono stati tolti da anni e hanno richiesto un lavaggio a pressione per l’intero esterno, seguito da un lavaggio dell’abitacolo accurato. Ci è voluta una faticaccia per i tecnici per riportare la lucidatura vernice ai livelli di un tempo, inclusa la rimozione della muffa.

Addirittura erano presenti dei topi, essendo divenuta una tana per gli animali per 15 anni. Dopo averla lavata, spazzolata e risciacquata, la vettura teutonica ha assunto un look totalmente diverso. I sedili in pelle si trovavano in condizioni pietose. Sono tornati a risplendere grazie all’uso di specifici prodotti. Nel video in alto del canale YouTube WD Detailing potrete ammirare il lavoro degli specialisti.

E’ un faticoso mestiere ma se siete amanti delle auto amerete tutti i dettagli. Date una occhiata anche a lavoro fatto sui cerchioni. E’ tornata ad avere un fascino unico questa Mercedes, come se fosse appena uscita da un concessionario. Di sicuro il proprietario potrebbe ricavarci una buona somma dalla futura rivendita.