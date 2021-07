Tesla Model S Plaid vs Porsche Taycan Turbo S: chi vincerà? (VIDEO)

Ancora una sfida per vedere quale tra queste due bestie a motore elettrico sia la più veloce in tre gare di accelerazione su pista



Il mondo dei veicoli elettrici ad alte prestazioni si sta evolvendo rapidamente, e quello che era il top fino a qualche mese fa è già sostituito da un modello ancora superiore. Come esempio perfetto, guardate cosa succede quando una Tesla Model S Plaid affronta una Porsche Taycan Turbo S in tre gare di accelerazione.

La Model S Plaid porta 1.020 cavalli sulla pista. La potenza proviene da tre motori elettrici – uno davanti e due dietro.

In confronto, la Taycan Turbo S ha solamente 750 cavalli. Ha due motori elettrici, e quello posteriore ha un cambio a due velocità.

Fin dalla prima gara, la differenza tra i due è evidente. Il pilota della Tesla dimentica di attivare la modalità Drag Strip, ma la Plaid copre comunque i 400 metri in soli 9,673 secondi mentre viaggia ad una velocità di 242,9 chilometri all’ora. In confronto, la Taycan Turbo S impiega 10,422 secondi. Nonostante questo sia ancora un tempo impressionante, la Porsche non può tenere il passo della Tesla.

Con la Tesla nella modalità corretta, la Model S Plaid copre la distanza ancora più velocemente; in soli 9,36 secondi. La Taycan Turbo S si trova ad oltre un secondo dietro con un tempo di 10,393 secondi.

Per la gara finale, la Model S Plaid è ancora una volta più veloce. La Tesla coprirà la distanza in soli 9,344 secondi a 243,6 km/h. Anche per la Taycan Turbo S l’ultima gara è la migliore, ma il tempo finale è comunque di 10.379 secondi, viaggiando a 209,2 km/h.

Non è chiaro se la Porsche intende alzare la posta e costruire una versione ancora più veloce della Taycan per sfidare la Model S Plaid. Gira voce che l’azienda stia creando una versione GTS focalizzata sulla pista con un peso inferiore e modifiche alla carrozzeria per una maggiore deportanza. Staremo a vedere.

