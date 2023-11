FIAT, c’è un incredibile segreto nascosto nelle vostre auto: vi “salverà” la vita (VIDEO)

Le vecchie FIAT avevano una serie di caratteristiche molto comode. Ecco un piccolo segreto presente nell’entry level che solo pochi conoscono.

Nuove vetture, tecnologia ibrida ed elettrica in attesa della nuova Panda che arriverà nel 2024 in occasione dei 125 anni della casa torinese. La casa torinese per non rimanere attardata ha deciso di affidarsi all’esperienza di PSA.

In casa FIAT si guarda al futuro ma si raccolgono tutti gli aspetti positivi di un lavoro che ha già iniziato a dare i suoi frutti. La casa piemontese, appartenente alla famiglia Agnelli, ha piena consapevolezza che occorre proiettarsi al futuro. Tra i modelli, maggiormente, venduti vi è la 500. L’utilitaria è tra le preferite dagli italiani, esattamente come la sorella Panda e la cugina Lancia Ypsilon, essendo da anni una delle auto più significative del made in Italy.

Il parco auto italiano sarà pure svecchiato a suon di azioni politiche ma vi sono tantissime auto di livello che non meriterebbero di essere pensionate. Tra le vetture più note del nostro panorama c’è la FIAT Panda. L’utilitaria ha fatto faville già a partire dalla sua prima edizione. La prima serie, infatti, fu opera di Giorgetto Giugiaro nel 1980. La seconda, invece, realizzata nel 2003 è nata dall’estro di Giuliano Biasio per Bertone, mentre l’ultima lanciata sul mercato, nel 2012, è stata progettata nel centro stile Fiat sotto la direzione di Roberto Giolito e ha garantito consumi eccezionali.

La casa piemontese ha scelto di investire sull’elettrico con l’uscita della 500 EV e presto le strade italiane dovrebbero essere invase di un maggior numero di modelli alla spina. La Topolino, infatti, è un’altra vettura che potrebbe rimpolpare il parco circolante limitato delle elettriche. L’attesa, naturalmente, è tutto sulla nuova Panda che rappresenterà un punto fermo nel futuro prossimo. La nuova Panda dovrebbe usufruire della piattaforma CMP della PSA, la stessa della Peugeot 208.

FIAT, il segreto che nessuno conosce

Il modello che vedete nel video in basso fu presentato nel 2003 e si aggiornò con nuovi volumi. L’entry level si trasformò in una piccola monovolume spaziosa. Per rispettare gli standard di sicurezza, la Panda fu realizzata con dimensioni maggiori e furono prodotte anche le varianti 4×4 e Cross. La seconda serie della Panda non ebbe il medesimo successo e la stessa longevità della gen precedente. La produzione fu registrata in Polonia.

In ogni caso è stata la prima utilitaria ad ottenere il premio di Auto dell’anno, nel 2004, e siglare un record storico sull’Everest con la vecchia 4×4 del 2004. Un’auto del genere non poteva non avere tutto il possibile per fronteggiare qualsiasi emergenza. Nel video del canale TikTok Skerdixx potrete osservare una presa che, forse, in pochi conoscono.

Alzando il sedile anteriore troverete una presa 220 nascosta per eventuali emergenze. Secondo quanto riportato dal protagonista di questo filmato, la spina riesce a caricare il vostro smartphone e sarebbe presente in tutte le vetture. L’uomo si trova in un garage e ha dimostrato la presenza della presa anche su altre auto diverse dalla FIAT. Vi lasciamo alla visione del video che sta spopolando sul web.