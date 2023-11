Cosa significa il simbolo della Hyundai? In pochi lo sanno decifrare

In Corea, probabilmente, il logo della Hyundai è molto noto. Dalle nostre parti solo gli appassionati del marchio sanno cosa si nasconde dietro al suo simbolo.

La Hyundai è una casa costruttrice che ha fatto enormi passi in avanti nel nuovo millennio, trovando adepti anche alle nostre latitudini. Gli obiettivi del fondatore ed ex garagista Chung Ju-Yung erano impregnati sul successo e la modernità e, nel pieno rispetto dei lavoratori, l’azienda è diventata sempre più importante. Il motto “New thinking, new possibilities” non ha tradito le attese.

Negli anni ’70 ci mise lo zampino anche Giorgetto Giugiaro che aprì nuove frontiere. Oggi è tra i marchi più avanti al mondo in termini di tecnologia. Ha registrato un utile record nel 2022, grazie al successo delle sue city car, ma anche ai SUV. L’utile operativo consolidato è cresciuto del 47,0% rispetto all’anno precedente, arrivando a 9,82 trilioni di won (8 miliardi di dollari) nel 2022, superando il precedente massimo di 8,44 trilioni di won (6,9 miliardi di dollari) nell’anno record 2012.

Vi sono marchi che sono riusciti a sfruttare la crisi a proprio vantaggio, incassando fatturati record. La Hyundai è riuscita a registrare 115,8 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 21,2% rispetto al precedente massimo di 117,61 trilioni di won (95,6 miliardi di dollari) nel 2021. Come è possibile? Beh Hyundai è diventato un marchio globale, piazzando ben 3.942.925 veicoli in tutto il mondo, solo nel 2022, con un aumento dell’1,3% rispetto al 2021.

Si è trattata di una crescita, principalmente, avvenuta nel resto del mondo e non tano in Corea del Sud. Le vendite di auto locali, infatti, si sono abbassate del 5,2% a 688.884 unità nel 2022, ma le vendite di auto all’estero sono aumentate del 2,8% a 3.254.041 unità. Il 2023 che sta per chiudersi sarà un altro anno record per il brand di Seoul.

Il significato del logo Hyundai

Il marchio numero 1 della Corea del Sud ha fatto dei passi da giganti con il lancio di una gamma molto variegata. Si parte con la I10, pensata per le giungle urbane, con aspetti stilistici molto originali, sino al SUV di grandi dimensioni Nexo. La Hyundai è stata tra le prime a proporre vetture ibride ed elettriche, grazie ai crossover di successo Kona, oltre alla Ioniq e la Ioniq 5, sino alla sopracitata Nexo a idrogeno.

Il brand ha avuto risultati straordinari anche nel Motorsport con vittorie a raffica nel mondiale Rally. Il brand si è assicurato una super crescita anche in chiave futura, ottimizzando la produzione delle sue best seller e lanciando nuovi modelli di auto a ruote alte. Il nome Hyundai, in lingua coreana, significa modernità, mentre il logo non raffigura solo una H stilizzata come molti pensano, ma racchiude il simbolo di due mani che si stringono. Metaforicamente cliente e produttore si incontrano, stringendo un patto destinato a rendere soddisfatti ambo le parti.